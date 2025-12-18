  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»
0

Экс-ассистент тренера Египта о Салахе: «Интервью произвело революцию в стране. 99% поддерживают его, как и болельщики «Ливерпуля», судя по реакции на «Энфилде»

Экс-ассистент тренера Египта: 99% страны поддерживают Салаха после интервью.

Бывший помощник тренера сборной Египта заявил, что вся страна поддерживает Мохамеда Салаха после его высказываний о «Ливерпуле» в интервью. Диаа Эль-Саид работал с египетским вингером с 16 лет.

Напомним, ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

После этого игрока не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0). Позднее футболист вернулся в состав. 

«Это интервью произвело настоящую революцию в Египте.

99% [жителей] Египта поддерживают Салаха, и по реакции на «Энфилде» видно, что болельщики «Ливерпуля» тоже его поддерживают», – сказал Эль-Саид.

«У меня нет отношений со Слотом». Салах прижал «Ливерпуль» кинжальным интервью – главное ⚡

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...21404 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Египта по футболу
болельщики
logoЭнфилд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хаманн о Салахе: «Допускаю его возвращение в Италию, там ценят опытных игроков. Не вижу его в «Баварии» или в двух испанских грандах. Топ-клубам Англии он тоже не нужен»
16 декабря, 20:51
Джонс о Салахе: «Все в «Ливерпуле» любят Мо. Он не хотел повлиять на команду, это был личный вопрос. У него есть свое мнение»
14 декабря, 17:23
Ибраима Конате: «Салах любит «Ливерпуль», а «Ливерпуль» – его. Все улажено. В этом клубе все любят друг друга»
14 декабря, 11:40
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
13 декабря, 22:26
Салах отказался давать интервью после матча с «Брайтоном»: «Две недели подряд? Нет, нет, нет»
13 декабря, 18:26Видео
Главные новости
Глава КДК о расизме Вильягры в адрес Кордобы: «Игрок ЦСКА отрицает расистские оскорблений. Футболисты и тренеры армейцев не слышали, чтобы Родриго произносил, что ему приписывают»
4 минуты назад
Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
16 минут назад
«Крузейро» требует у «Зенита» 11-12 млн евро за защитника Жонатана. Бразильцы отклонили предложения на 8 и 9+1 млн (ESPN Brasil)
30 минут назад
Канчельскис про британский паспорт: «Могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Разговоры о запрете двойного гражданства не слишком интересны»
46 минут назад
«Сафонова вторым Яшиным можно назвать. Настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра». Бышовец про Матвея и четыре отбитых пенальти
сегодня, 10:28
Тебас о деле Негрейры: «Перес не понимает и половины того, что происходит. Раньше «Реал» был союзником «Барсы» благодаря Суперлиге – теперь они ведут себя как рыцари»
сегодня, 10:10
На Спортсе’’ продолжается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 10:08
«Наполи» vs «Милан»: решайте, кто достоин финала Суперкубка! Фрибет 7777 рублей уже ждет вас
сегодня, 10:00Реклама
Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья – в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска – тренеру, Роналду – лучшему футболисту Ближнего Востока
сегодня, 09:48
У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте – семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»
сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»
20 минут назад
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
29 минут назад
«МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом
55 минут назад
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
сегодня, 10:15Фото
«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании
сегодня, 09:59Фото
Генсек РФС Митрофанов о сэйвах Сафонова: «Мы гордимся Матвеем – он доказал, что трудом и упорством можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят»
сегодня, 09:54
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
сегодня, 09:31
Виктор Васин: «Если не хочешь хейта, не надо начинать карьеру. Если играешь на высоком уровне, он будет в любом случае – просто надо это принять»
сегодня, 09:28
Сунесс об «МЮ»: «Они продали Мактоминея, который был лучше Угарте и Каземиро, которого я считаю обычным. Бруну их главный игрок, но его поведение немного раздражает»
сегодня, 08:55
Энрике о победе над «Фламенго»: «Настоящее удовольствие – видеть такой настрой «ПСЖ» против отличной команды. Было очень сложно, но мы хорошо контролировали игру»
сегодня, 08:40