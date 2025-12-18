  • Спортс
  • «МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом
0

«МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в хавбеках Балеба, Андерсоне и Уортоне.

«Манчестер Юнайтед» намерен обновить полузащиту в новом году.

В интервью программе Men in Blazers инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что в шорт-лист манкунианцев входят Карлос БалебаБрайтон»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест») и Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

По словам Романо, приоритетом «Юнайтед» остается Балеба, которого клуб пытался подписать прошлым летом. Однако он подчеркнул, что «Юнайтед» не сосредотачивается исключительно на игроке «Брайтона».

«Я не говорю, что клуб не нацеливается на двоих других, они тоже являются целями. Для такого топ-клуба, как «Манчестер Юнайтед», нужно быть готовым ко всем ситуациям.

Балеба всегда считался главной целью Рубена Аморима… Он может привнести качество, а также интенсивность, что тренер действительно хочет видеть в полузащите», – отметил Романо.

Отмечается, что на данном этапе «Юнайтед» считает, что ни один из трех игроков – Балеба, Андерсон или Уортон – может быть недоступен в январское трансферное окно, и крупные сделки, скорее всего, придется отложить до лета.

Эта тройка игроков составляет основу долгосрочного плана «Юнайтед» по комплектованию состава на 2026 год. Клуб может рассмотреть вариант аренды в январе, но крупное приобретение полузащитника ожидается в 2026 году. Зимой клуб может рассмотреть аренду или подписание игрока, «который неожиданно станет доступен», что позволит клубу оставаться конкурентоспособным, откладывая крупные инвестиции на лето.

«Я могу гарантировать, что «Манчестер Юнайтед» подпишет одного или, возможно, двух важных полузащитников в 2026 году», – заявил Романо.

Клуб рассматривает следующее лето как решающий момент в проекте Аморима, при этом обновление полузащиты воспринимается как следующий этап эволюции состава.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: GiveMeSport
