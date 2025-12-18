«Головин – самый сильный российский футболист. У него безграничный талант от бога, может играть больше и лучше». Тренер юношеской сборной России Аксенов о хавбеке «Монако»

Тренер юношеской сборной: у Головина талант от бога, наш самый сильный игрок.

Тренер юношеской сборной России Андрей Аксенов назвал полузащитника «Монако» Александра Головина самым талантливым футболистом среди тех, с кем ему довелось работать.

– Впечатляет успех нашего лучшего легионера Александра Головина?

– Да, полностью согласен с тем, что это самый сильный российский футболист. Я очень рад за него. Он смог реализовать свой потенциал, но думаю, что это еще не все, он может играть больше и лучше. Нужно его знать хорошо, у него талант от бога.

– Он самый талантливый игрок среди тех, кого вы тренировали?

– Да.

– В чем ему нужно прибавлять?

– У него сейчас тяжелая ноша: большая нагрузка в физическом плане и в клубе, и в сборной, на него возлагают большие надежды, высокий груз ответственности. Думаю, что от этого у него часто возникают травмы. Повреждения мешают проявлять ему свои максимальные возможности. У него безграничный талант, и я очень хотел бы увидеть его на еще более высоком уровне, – сказал Аксенов.

Головин – воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне россиянин провел за «Монако » 14 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.