Тебас о деле Негрейры: «Перес не понимает и половины того, что происходит. Раньше «Реал» был союзником «Барсы» благодаря Суперлиге – теперь они ведут себя как рыцари»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь раскритиковал действия «Реала» и его позицию в судебном процессе по делу Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). 

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал показания в суде 12 декабря. В тот же день показания дали бывшие тренеры каталонцев Луис Энрике («ПСЖ») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»). Сообщалось, что вопросы Лапорте задавали в том числе представители «Реала», выступающего в качестве частного обвинителя.

«Президент «Реала» не понимает и половины того, что происходит.

Когда вопросов [в суде] больше не оставалось, последним выступил адвокат «Реала». Кстати, почему он был последним? Потому что он последним явился в суд, это заняло у него два месяца.

Потому что раньше «Барселона» была союзником благодаря Суперлиге. Теперь, когда они [мадридцы] покинули Суперлигу, они ведут себя как рыцари.

Но, кроме того, на двенадцать заданных им вопросов до этого уже ответили Луис Энрике и [Эрнесто] Вальверде. Это все фарс, обман», – заявил Тебас.

Юристы «Реала» спросили Лапорту про 60 000 евро, указанные в отчетах как «подарочные наборы с алоэ вера», в ходе допроса по делу Негрейры. Президент «Барсы» ответил, что не помнит такого счета

