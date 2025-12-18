«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании
«Талавера» потроллила «Реал» перед матчем Кубка Испании.
«Талавера» подшутила над «Реалом» перед матчем 1/16 финала Кубка Испании.
В среду команда, занимающая предпоследнее место в своей группе в третьем испанском дивизионе, разместила в соцсетях фотографию своего стадиона с надписью «90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго».
Это отсылка к знаменитой фразе бывшего нападающего «Реала» Хуанито, который в 1985 году произнес: «90 минут на «Бернабеу» – это очень долго». Эту фразу мадридцы часто используют перед важными матчами на своем стадионе.
Отметим, что «сливочные» обыграли «Талаверу» в гостях со счетом 3:2.
Изображение: x.com/CFTalavera
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...19938 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Талаверы» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости