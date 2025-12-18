«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании

«Талавера» потроллила «Реал» перед матчем Кубка Испании.

«Талавера » подшутила над «Реалом» перед матчем 1/16 финала Кубка Испании.

В среду команда, занимающая предпоследнее место в своей группе в третьем испанском дивизионе, разместила в соцсетях фотографию своего стадиона с надписью «90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго».

Это отсылка к знаменитой фразе бывшего нападающего «Реала » Хуанито , который в 1985 году произнес: «90 минут на «Бернабеу» – это очень долго». Эту фразу мадридцы часто используют перед важными матчами на своем стадионе.

Отметим, что «сливочные» обыграли «Талаверу» в гостях со счетом 3:2.

Изображение: x.com/CFTalavera