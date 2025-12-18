  • Спортс
0

Виктор Васин: «Если не хочешь хейта, не надо начинать карьеру. Если играешь на высоком уровне, он будет в любом случае – просто надо это принять»

Виктор Васин: не хочешь хейта – не играй в футбол.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин дал совет молодым футболистам, как избежать хейта.

– В течение карьеры вы не раз сталкивались с критикой. Как реагировали на это? Что посоветуете молодежи, чтобы они не сталкивались с хейтом?

– Я не был подписан на новости, был не во всех соцсетях, пока играл. Зарегистрировался уже после карьеры. Я был не в теме многих историй, того, что обо мне говорят, и не особо обращал на это внимание. 

Если ты собираешься играть на высоком уровне и ты играешь в обороне, ты должен понимать, что из-под тебя и при твоем участии будут пропускаться голы. Поэтому просто надо это принять, хейт будет в любом случае. 

Если не хочешь хейта, не надо тогда вообще браться за эту историю, начинать карьеру. Не надо тогда вообще этим заниматься. Это работает как для защитников, так и нападающих, – сказал Васин.

Виктор Васин: «Пытаюсь адаптироваться к пенсионной жизни. Не вижу себя тренером – нет тяги идти учиться, тратить год-два жизни»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
