  Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»

Холанд в образе Санта-Клауса высмеял болельщика «МЮ».

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в образе Санта-Клауса подшутил над болельщиком «Манчестер Юнайтед».

25-летний футболист сборной Норвегии опубликовал на своем ютуб-канале с заглавием «Я перевоплотился в Санту на улицах Манчестера». В ролике Эрлинг ходил по домам в городе, дарил детям подарки и фотографировался с ними, раскрывая свою личность.

В одном доме на диване сидели шесть юных болельщиков «Ман Сити» и один болельщик «Юнайтед». «В этом году он сразу попадает в список непослушных. Должно быть, у тебя был очень тяжелый год», – пошутил Холанд, первому вручив клубный календарь «горожан» болельщику «МЮ».

Скриншот: youtube.com/@erling

