Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
Холанд в образе Санта-Клауса высмеял болельщика «МЮ».
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в образе Санта-Клауса подшутил над болельщиком «Манчестер Юнайтед».
25-летний футболист сборной Норвегии опубликовал на своем ютуб-канале с заглавием «Я перевоплотился в Санту на улицах Манчестера». В ролике Эрлинг ходил по домам в городе, дарил детям подарки и фотографировался с ними, раскрывая свою личность.
В одном доме на диване сидели шесть юных болельщиков «Ман Сити» и один болельщик «Юнайтед». «В этом году он сразу попадает в список непослушных. Должно быть, у тебя был очень тяжелый год», – пошутил Холанд, первому вручив клубный календарь «горожан» болельщику «МЮ».
Скриншот: youtube.com/@erling
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...20288 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Voetbal International
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости