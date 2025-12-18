Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»
Анатолий Воробьев: Коэны снимают кино «Подлецам в «Динамо» не место».
Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев пошутил о новом фильме братьев Коэнов про московский клуб.
«Срочные новости. Футбольным паралипоменам стало известно, что братья Коэны приступили к съемкам сиквела по своему фильму «Старикам здесь не место». Рабочее название картины «Подлецам в «Динамо» не место».
В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий. Информатор дал нам слово ефрейтора, что в качестве специальных гостей будут приглашены Лев Лещенко и другие почетные динамовцы конца первой четверти XX века», – сказал бывший генсек РФС Воробьев.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...21158 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости