  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»
1

Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»

Анатолий Воробьев: Коэны снимают кино «Подлецам в «Динамо» не место».

Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев пошутил о новом фильме братьев Коэнов про московский клуб.

«Срочные новости. Футбольным паралипоменам стало известно, что братья Коэны приступили к съемкам сиквела по своему фильму «Старикам здесь не место». Рабочее название картины «Подлецам в «Динамо» не место».

В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий. Информатор дал нам слово ефрейтора, что в качестве специальных гостей будут приглашены Лев Лещенко и другие почетные динамовцы конца первой четверти XX века», – сказал бывший генсек РФС Воробьев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...21158 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoДинамо Москва
logoАнатолий Воробьев
logoРолан Гусев
logoЛеонид Слуцкий
ахахаха
logoЛев Лещенко
logoпремьер-лига Россия
logoМарцел Личка
logoВалерий Карпин
кино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сафонова вторым Яшиным можно назвать. Настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра». Бышовец про Матвея и четыре отбитых пенальти
44 минуты назад
«Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете, Карпин — Жорж Бенгальский. Из него получился бы классный менеджер». Воробьев о бело-голубых
24 сентября, 07:18
Анатолий Воробьев о Карпине: «Новый зубной протез «Динамо». Нужно время, чтобы челюсти работали слаженно и пережевывали соперников. Жаль, что в клубе не владеют метемпсихозом»
20 июля, 04:34
Главные новости
«Крузейро» требует у «Зенита» 11-12 млн евро за защитника Жонатана. Бразильцы отклонили предложения на 8 и 9+1 млн (ESPN Brasil)
14 минут назад
Канчельскис про британский паспорт: «Могу купить билет и хоть сейчас поехать в любую страну мира. Разговоры о запрете двойного гражданства не слишком интересны»
30 минут назад
«Сафонова вторым Яшиным можно назвать. Настоящий вратарский подвиг, феноменальная игра». Бышовец про Матвея и четыре отбитых пенальти
44 минуты назад
Тебас о деле Негрейры: «Перес не понимает и половины того, что происходит. Раньше «Реал» был союзником «Барсы» благодаря Суперлиге – теперь они ведут себя как рыцари»
сегодня, 10:10
На Спортсе’’ продолжается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 10:08
«Наполи» vs «Милан»: решайте, кто достоин финала Суперкубка! Фрибет 7777 рублей уже ждет вас
сегодня, 10:00Реклама
Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья – в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска – тренеру, Роналду – лучшему футболисту Ближнего Востока
сегодня, 09:48
У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте – семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»
сегодня, 09:44
Игрока «Барселоны Гуаякиль» Пинейду и его девушку застрелили киллеры на выходе из мясной лавки, подъехав на мотоциклах к его машине. Мать экс-футболиста сборной Эквадора выжила
сегодня, 09:20
Заболотный может уйти в аренду в «Сочи». «Спартак» планирует сделать ставку на Угальде и Гарсию во 2-й части сезона (Sport Baza)
сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)
13 минут назад
«МЮ» заинтересован в Балеба, Андерсоне и Уортоне. Романо сообщает, что клуб подпишет одного или двух хавбеков в 2026-м – вероятнее летом
39 минут назад
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
57 минут назадФото
«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании
сегодня, 09:59Фото
Генсек РФС Митрофанов о сэйвах Сафонова: «Мы гордимся Матвеем – он доказал, что трудом и упорством можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят»
сегодня, 09:54
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
сегодня, 09:31
Виктор Васин: «Если не хочешь хейта, не надо начинать карьеру. Если играешь на высоком уровне, он будет в любом случае – просто надо это принять»
сегодня, 09:28
Сунесс об «МЮ»: «Они продали Мактоминея, который был лучше Угарте и Каземиро, которого я считаю обычным. Бруну их главный игрок, но его поведение немного раздражает»
сегодня, 08:55
Энрике о победе над «Фламенго»: «Настоящее удовольствие – видеть такой настрой «ПСЖ» против отличной команды. Было очень сложно, но мы хорошо контролировали игру»
сегодня, 08:40
Гвардиола о 2:0 с «Брентфордом»: «Я очень доволен – «Сити» сыграл хорошо, мы снова в полуфинале. У нас сумасшедший график, все должны быть на одной волне»
сегодня, 08:17