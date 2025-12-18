Анатолий Воробьев: «Коэны снимают «Подлецам в «Динамо» не место». В ролях – Личка, Карпин, Гусев и Слуцкий»

Анатолий Воробьев: Коэны снимают кино «Подлецам в «Динамо» не место».

Бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев пошутил о новом фильме братьев Коэнов про московский клуб.

«Срочные новости. Футбольным паралипоменам стало известно, что братья Коэны приступили к съемкам сиквела по своему фильму «Старикам здесь не место». Рабочее название картины «Подлецам в «Динамо » не место».

В ролях – Личка , Карпин , Гусев и Слуцкий . Информатор дал нам слово ефрейтора, что в качестве специальных гостей будут приглашены Лев Лещенко и другие почетные динамовцы конца первой четверти XX века», – сказал бывший генсек РФС Воробьев.