Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии минимум на 25 лет: «Это проявляется во всем: инфраструктура, отношения к футболу, уровень игры»

Андрей Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии на 25 лет.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис , возглавляющий «Динамо» Брянск, поделился эмоциями после того, как посетил базу манкунианского клуба.

– Как вам экскурсия?

– Прогулялся по всей территории – она просто огромная! Все понравилось, инфраструктура на высшем уровне.

У «МЮ» на базе 15 тренировочных полей, топовые тренажерные залы. Помещения как будто в дорогой гостинице, сумасшедший уровень.

– Среди наших клубов базой выделяется «Краснодар». Разница между клубами существенна?

– Думаю, отставание у «Краснодара » совсем небольшое. Насколько знаю, их база полностью соответствует как минимум уровню АПЛ .

– А вообще насколько Россия отстает от Англии в футбольном плане?

– Минимум лет на 25.

Это проявляется во всем: в инфраструктуре, отношении к футболу, уровню игры. АПЛ в этом плане давно шагает вперед, никто сравниться с ней не может, – сказал Андрей Канчельскис.

