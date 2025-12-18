Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии минимум на 25 лет: «Это проявляется во всем: инфраструктура, отношения к футболу, уровень игры»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, возглавляющий «Динамо» Брянск, поделился эмоциями после того, как посетил базу манкунианского клуба.
– Как вам экскурсия?
– Прогулялся по всей территории – она просто огромная! Все понравилось, инфраструктура на высшем уровне.
У «МЮ» на базе 15 тренировочных полей, топовые тренажерные залы. Помещения как будто в дорогой гостинице, сумасшедший уровень.
– Среди наших клубов базой выделяется «Краснодар». Разница между клубами существенна?
– Думаю, отставание у «Краснодара» совсем небольшое. Насколько знаю, их база полностью соответствует как минимум уровню АПЛ.
– А вообще насколько Россия отстает от Англии в футбольном плане?
– Минимум лет на 25.
Это проявляется во всем: в инфраструктуре, отношении к футболу, уровню игры. АПЛ в этом плане давно шагает вперед, никто сравниться с ней не может, – сказал Андрей Канчельскис.
Канчельскис в гостях у «МЮ». Теплая встреча с подарком в память о трофейном сезоне