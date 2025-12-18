  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии минимум на 25 лет: «Это проявляется во всем: инфраструктура, отношения к футболу, уровень игры»
0

Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии минимум на 25 лет: «Это проявляется во всем: инфраструктура, отношения к футболу, уровень игры»

Андрей Канчельскис считает, что Россия в футболе отстает от Англии на 25 лет.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, возглавляющий «Динамо» Брянск, поделился эмоциями после того, как посетил базу манкунианского клуба.

– Как вам экскурсия?

– Прогулялся по всей территории – она просто огромная! Все понравилось, инфраструктура на высшем уровне.

У «МЮ» на базе 15 тренировочных полей, топовые тренажерные залы. Помещения как будто в дорогой гостинице, сумасшедший уровень.

– Среди наших клубов базой выделяется «Краснодар». Разница между клубами существенна?

– Думаю, отставание у «Краснодара» совсем небольшое. Насколько знаю, их база полностью соответствует как минимум уровню АПЛ.

– А вообще насколько Россия отстает от Англии в футбольном плане?

– Минимум лет на 25.

Это проявляется во всем: в инфраструктуре, отношении к футболу, уровню игры. АПЛ в этом плане давно шагает вперед, никто сравниться с ней не может, – сказал Андрей Канчельскис.

Канчельскис в гостях у «МЮ». Теплая встреча с подарком в память о трофейном сезоне

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...15784 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства – умение среагировать в нужный момент»
12 минут назад
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Наполи» против «Милана», «Болонья» сыграет с «Интером» в пятницу
37 минут назад
🧱 Сафонов отбил 4 пенальти и взял трофей с «ПСЖ», первая шайба Кузнецова за «Металлург», Стармер грозит Абрамовичу судом и другие новости
57 минут назад
Уоррен Заир-Эмери: «Сафонов хорошо влился в «ПСЖ», быстро выучил французский, выкладывается на полную. Нам нужны именно такие футболисты»
сегодня, 03:58
Какой клуб выигрывал FONBET Кубок России три года подряд?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Джорджина: «Наша сущность остается неизменной, несмотря на наличие экономических возможностей. Дети понимают, что ничего не дается даром. Прививаем наши ценности»
сегодня, 03:30
Геннадий Орлов: «Меня часто упрекают: «Ну как он голландские фамилии путал?!». Ты же русский. Русские фамилии правильно и произноси. Главное в репортаже – суть игры»
сегодня, 02:48
Глава селекции «Краснодара»: «Я против любых лимитов – это всегда что-то искусственное. С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут»
сегодня, 02:12
Ташуев об отношении Мостового к Мусаеву: «Есть много тренеров, кто не играл, но тренирует. Это задевает самолюбие Александра. Без опыта его никто не позовет в топ-клуб»
сегодня, 01:52
Тренер «Фламенго» Фелипе Луис о поражении от «ПСЖ»: «Будто бы Сафонов видел нашу тренировку – стоит похвалить его за такую игру. Вратарь сделал команду чемпионами»
сегодня, 01:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
27 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» примет «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
сегодня, 05:50
Кейн про 41 гол Левандовского за сезон в Бундеслиге: «Невероятный рекорд, его будет трудно побить. Но это возможно – мне нужно поддерживать уровень еще 4-5 месяцев»
сегодня, 03:45
«МЮ» и «Тоттенхэм» могут подписать Эль Мала за 30-40 млн евро. Клубы отправили запросы по 19-летнему вингеру «Кельна»
сегодня, 03:10
Игнатьев о лимите: «Я за приезд игроков уровня Халка, но когда легионер сидит на скамейке – зачем он здесь? Некоторым еще и паспорт предлагают. Они уедут и забудут, что есть Россия»
сегодня, 02:45
«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ», Аль-Хелайфи, Энрике и болельщиков с заслуженной победой в Межконтинентальном кубке!»
сегодня, 02:30
Венгер после победы «ПСЖ»: «Сафонов – потрясающий! Он обладает топовыми качествами. Ему нужно играть больше»
сегодня, 02:01
«Флуминенсе» и 41-летний Тиаго Силва расторгли контракт. Он провел 46 матчей в прошлом сезоне
сегодня, 01:36
Колосков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы работал отечественный тренер, как Семак, Галактионов, Мусаев. Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно»
сегодня, 01:10
Роман Березовский: «Сафонов станет первым номером «ПСЖ», надеюсь. Матвей спокоен, зрело смотрится, дождался шанса, терпел»
сегодня, 00:45