Компани не критикует игроков «Баварии» перед всей командой. Тренер указывает на позитивные примеры – работу Кейна в обороне, отношение оставшегося на скамейке Нойера (Bild)

Венсан Компани старается много общаться с футболистами «Баварии».

Bild рассказал о методах работы главного тренера «Баварии» Венсана Компани с игроками команды.

На данный момент мюнхенцы лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, опережая идущий вторым «Лейпциг» на 9 очков, и занимают 2-е место в общей таблице Лиги чемпионов.

Как пишет Bild, главный тренер регулярно принимает футболистов в своем кабинете на базе. Там Компани проводит индивидуальные встречи, на которые игроки должны заходить по пути на завтрак или в спортзал. Эта позволяет тренеру «Баварии» быстро вызвать кого-то из них к себе.

Золотым правило бельгийца считается следующее: ни один игрок никогда не подвергается критике перед всей командой. Вместо этого Компани старается косвенно привлечь внимание игроков к нарушениям: он показывает примеры того, что он считает проявлением командного духа или оптимального поведения в каких-то ситуациях. Таким образом, игроки знают, чего ожидает тренер, и какие проблемы он заметил в их действиях.

Отмечается, в прошлом сезоне Компани часто приводил в пример Томаса Мюллера , который, несмотря на победы в Лиге чемпионов, стремился выйти на замену – даже всего на несколько минут.

Также Мануэль Нойер получил похвалу внутри клуба за профессиональный подход к ситуации, когда его оставили на скамейке запасных в матче чемпионата, чтобы его преемник, Йонас Урбиг мог потренироваться перед кубковым матчем против Кельна. Нойер, который все равно был дисквалифицирован на этот матч, своим отношениям показал, что ставит на первый план команду, а не себя.

Компани также приводит в пример Харри Кейна , в частности, его оборонительную работу. Внутри клуба главный тренер сказал: «Это то, чего я ожидаю от всех! Сейчас и через пять лет!» Это можно интерпретировать как сигнал молодым игрокам, таким как Леннарт Карл , отмечает Bild. Кроме того, 17-летний полузащитник сидит в раздевалке рядом с Леоном Горетцкой и Йозуа Киммихом , что позволяет ему учиться у опытных лидеров.