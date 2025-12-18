«Крузейро» требует у «Зенита» 11-12 млн евро за защитника Жонатана. Бразильцы отклонили предложения на 8 и 9+1 млн (ESPN Brasil)

«Крузейро» требует от «Зенита» до 12 млн евро за защитника.

«Крузейро» требует от «Зенита» до 12 млн евро за защитника Жонатана Жезуса.

Ранее сообщалось , что «Зенит » предложил 7+1 млн евро за 21-летнего бразильца.

Однако, как сообщает ESPN Brasil, «Крузейро » требует от 70,5 до 77 миллионов реалов (от 11 до 12 миллионов евро – Спортс’‘).

Утверждается, что в последние недели клуб из Белу-Оризонти уже отклонил два официальных предложения от россиян – на 8 миллионов евро и на 9+1 млн.

Жезус провел 31 матч в 2025 году. Подписание молодого защитника – один из приоритетов для петербургского клуба в январское трансферное окно, поскольку существует вероятность ухода Нино Моты , которым интересуются «Крузейро», «Флуминенсе » и «Палмейрас ».