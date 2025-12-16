🏆Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Усман Дембеле стал лучшим игроком прошлого сезона.

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком прошлого сезона по версии ФИФА . Он получил приз The Best . Ранее Дембеле также стал обладателем «Золотого мяча».

В сезоне-2024/25 Дембеле с «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он забил 35 голов и отдал 14 результативных передач в 53 матчах за клуб.

На приз лучшему игроку 2025 года среди мужчин также претендовали Ашраф Хакими («ПСЖ» и Марокко ), Харри Кейн («Бавария» и Англия), Килиан Мбаппе («Реал» и Франция), Нуну Мендеш («ПСЖ» и Португалия), Коул Палмер («Челси» и Англия), Педри («Барселона» и Испания), Рафинья («Барселона» и Бразилия), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Витинья («ПСЖ» и Португалия) и Ламин Ямаль («Барселона» и Испания).

При выборе победителей премии The Best учитываются выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победитель определяется путем голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.