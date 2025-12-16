18

🏆Усман Дембеле признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Усман Дембеле стал лучшим игроком прошлого сезона.

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком прошлого сезона по версии ФИФА. Он получил приз The Best. Ранее Дембеле также стал обладателем «Золотого мяча».

В сезоне-2024/25 Дембеле с «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он забил 35 голов и отдал 14 результативных передач в 53 матчах за клуб.

На приз лучшему игроку 2025 года среди мужчин также претендовали Ашраф Хакими («ПСЖ» и Марокко), Харри Кейн («Бавария» и Англия), Килиан Мбаппе («Реал» и Франция), Нуну Мендеш («ПСЖ» и Португалия), Коул Палмер («Челси» и Англия), Педри («Барселона» и Испания), Рафинья («Барселона» и Бразилия), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Витинья («ПСЖ» и Португалия) и Ламин Ямаль («Барселона» и Испания).

При выборе победителей премии The Best учитываются выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победитель определяется путем голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Что делать с Хаби Алонсо?35855 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: аккаунт ФИФА в X
logoБавария
logoРафинья Диас
logoПСЖ
logoАшраф Хакими
logoКоул Палмер
logoКилиан Мбаппе
logoУсман Дембеле
The Best
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЧелси
logoВитинья
logoФИФА
logoМохамед Салах
logoЛамин Ямаль
logoНуну Мендеш
logoХарри Кейн
logoПедри
logoЛиверпуль
logoСборная Испании по футболу
logoлига 1 Франция
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дембеле, Ямаль, Беллингем, Палмер, ван Дейк, Доннарумма – в сборной 2025 года по версии ФИФА
3 минуты назад
Чалов опроверг слова Варги, что ему некомфортно в ПАОК: «Он не мой агент, не знаю, почему высказывается от моего имени. Это все неправда и ко мне отношения не имеет»
8 минут назад
Церемония The Best-2025. Дембеле стал лучшим игроком, Луис Энрике – лучшим тренером, Доннарумма признан лучшим вратарем
13 минут назадLive
Луис Энрике – тренер года по версии ФИФА. Он обошел Флика и Слота
14 минут назад
Энрике и Вальверде заявили, что не знали об отчетах Негрейры о судьях и не пользовались ими. Экс-тренеры «Барсы» дали показания в суде
27 минут назад
Щенников завершил карьеру в 34 года. Экс-защитник ЦСКА и сборной России не играл с 2023-го
57 минут назад
Адейеми может уйти из «Боруссии» из-за жены. Хип-хоп-исполнительница Лоредана хочет жить в европейском мегаполисе, а не в Дортмунде (Bild)
сегодня, 16:44
У «Ман Сити» убыток 9,9 млн фунтов в сезоне-2024/25, доход – 694,1 млн
сегодня, 16:28
Орлов о Промесе: «У нас люди готовы игроку все простить, когда влюблены в него. «Мы не выдадим его в Голландию», и это ради того, чтобы он забивал за «Спартак». Если он преступник, что делать?!»
сегодня, 16:10
В «МЮ» отрицают, что хотели продать Бруну летом. Хавбек входит в долгосрочные планы клуба
сегодня, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али
30 минут назадВидео
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
49 минут назад
Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»
сегодня, 16:45
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
сегодня, 16:32
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
сегодня, 16:09
Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»
сегодня, 15:59
«Барселоне» интересен Пау Торрес. Защитник «Астон Виллы» готов рассмотреть переход
сегодня, 15:44
Адвокат Мбаппе о том, что суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану 61 млн евро: «Это победа. Футбол – не территория беззакония. Если вы делаете работу, вам платят за нее»
сегодня, 14:55
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:40
«Аякс» подписал Томиясу до конца сезона. Экс-защитник «Арсенала» был без клуба с июля
сегодня, 14:32Фото