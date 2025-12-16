  • Спортс
  • Карпин поставил Витинью на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Дембеле – на 3-е. Тренер сборной России включил Энрике, Артету и Флика в тройку лучших тренеров
12

Карпин поставил Витинью на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Дембеле – на 3-е. Тренер сборной России включил Энрике, Артету и Флика в тройку лучших тренеров

Карпин голосовал за Витинью и Луиса Энрике на премии The Best.

ФИФА опубликовала результаты голосования капитанов и главных тренеров национальных сборных за награду The Best лучшему игроку и тренеру года.

Лучшим футболистом был признан вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, тренерскую награду забрал Луис Энрике, возглавляющий парижскую команду. 

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место полузащитнику «ПСЖ» Витинье, второе – нападающему «Реала» Килиану Мбаппе, третье – Дембеле. 

Топ-3 тренеров года по версии Карпина выглядит так: первое место – Луис Энрике, второе – Микель Артета («Арсенал»), третье – Ханс‑Дитер Флик («Барселона»). 

Как проголосовали тренеры и капитаны сборных, можно увидеть по ссылкам здесь и здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
