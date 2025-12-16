Луис Энрике – тренер года по версии ФИФА. Он обошел Флика и Слота

Луис Энрике – лучший тренер года по версии ФИФА.

Луис Энрике из «ПСЖ » стал лучшим тренером 2025 года по версии ФИФА .

Главный тренер парижан получил премию The Best , обойдя в финальном голосовании Ханси Флика («Барселона ») и Арне Слота («Ливерпуль»).

«Пари Сен-Жермен» под руководством Энрике впервые в истории выиграл Лигу чемпионов в 2025 году. Команда также завоевала чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА.