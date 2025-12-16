  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси – незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»
0

Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси – незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»

Кандидат в президенты «Барсы» допустил возвращение Месси.

Марк Сирия, кандидат в президенты «Барселоны» выступил за возвращение Лионеля Месси в клуб.

Воспитанник «Барсы» ушел из клуба в качестве свободного агента летом 2021 года. Сейчас 38-летний чемпион мира выступает за «Интер Майами» в МЛС.

«Когда что-то не работает, нужно начинать заново. Мы не стремимся к укоренившимся позициям. Мы хотим с помощью профессионалов модернизировать то, что устарело и вышло из употребления.

Мы не хотим, чтобы нашим легендам приходилось тайком возвращаться домой по ночам (в ноябре аргентинец посетил «Камп Ноу», приехав в частном порядке – Спортс’‘). Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Месси – незаменимая фигура. Он должен вернуться с прочным фундаментом», – сказал Сирия.

Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»

Жоан Лапорта: «Месси не вернется в «Барсу» в качестве игрока – это нереально. Здесь его дом, уход получился не таким, как нам всем хотелось бы, но клуб превыше всех»

Что делать с Хаби Алонсо?36325 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Vanguardia
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деку о возвращении Месси в «Барселону»: «Лео все еще способен вносить свой вклад, он великий игрок, но такой вариант никогда не рассматривался»
3 декабря, 16:59
Главные новости
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Кардифф» против «Челси», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду
2 минуты назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Депортиво» – «Мальорка», «Талавера» примет «Реал» в среду
5 минут назадLive
Карпин поставил Витинью на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Дембеле – на 3-е. Тренер сборной России включил Энрике, Артету и Флика в тройку лучших тренеров
13 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Главное, чтобы тренер был футбольным человеком. Люди не играли, а учат других. Представьте, учитель музыки моего сына скажет: «Я играть на инструменте не умею»
26 минут назад
Матч «Барсы» и «Гвадалахары» отложен на 30 минут – 2000 фанатов не могут попасть на «Эстадио Педро Эскартин» из-за отсутствия нумерации мест и разрешения на открытие временной трибуны
39 минут назад
ТВ «Реала» о судье матча с «Талаверой»: «Куадра Фернандес – «сын Негрейры», по слухам, болеющий за мадридский клуб. Но это не «Реал», «Хетафе», «Райо» и «Леганес»
52 минуты назад
«Несправедливо!» Жена Рафиньи репостнула запись TNT Sports после того, как вингер «Барсы» не выиграл The Best и не попал в команду года от ФИФА
56 минут назадФото
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Тер Стеген, Ямаль, Рэшфорд и Фермин в старте, начало матча перенесено. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
58 минут назад
Депутат Свищев о задержании Семака в Мюнхене: «Паспорта РФ вызывают ненависть у многих представителей Европы. Почему мы должны отчитываться перед европейскими таможенниками?»
сегодня, 18:57
Сейду Думбия: «Москва – в топ-4 самых дорогих городов мира. На развлечения, рестораны, покупки у меня уходило так много денег. Она изменилась, все стало лучше»
сегодня, 18:46
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев про Чалова: «Он бы и в ФНЛ не прижился, там игроки быстрее. ЦСКА он не нужен – будет тормоз в атаке. У него сейчас никакого мастерства нет»
17 минут назад
ФИФА ввела новую категорию билетов на ЧМ-2026 по 45 фунтов на каждый матч турнира после недовольства фанатов высокими ценами
30 минут назад
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
51 минуту назад
Хлоя Келли выбрала партнершу по сборной Англии Бет Мид вместо Бекхэма, но поставила Пеле выше нее и Мохаммеда Али
сегодня, 17:18Видео
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
сегодня, 16:59
Агент Алексея Миранчука: «Никаких предпосылок к уходу из «Атланты» нет. То, что якобы Леша чуть ли не выступил инициатором этого, не соответствует действительности»
сегодня, 16:45
Жерсон за 18 млн евро – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt. У Вендела – минус 3 млн, у Жедсона, Ливая, Кордобы, Гонду и Перрена – минус 2 млн
сегодня, 16:32
«ПСЖ» о выплате Мбаппе 61 млн евро: «Принимаем к сведению решение суда, исполним его, оставляя за собой право на апелляцию. Всего наилучшего игроку»
сегодня, 16:09
Валуев о задержании Семака и его жены в аэропорту Мюнхена: «У кого есть желание поиграть в рулетку с неизвестным финалом, могут ехать в Европу и испытать судьбу»
сегодня, 15:59
«Барселоне» интересен Пау Торрес. Защитник «Астон Виллы» готов рассмотреть переход
сегодня, 15:44