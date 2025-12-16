Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси – незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»

Кандидат в президенты «Барсы» допустил возвращение Месси.

Марк Сирия, кандидат в президенты «Барселоны» выступил за возвращение Лионеля Месси в клуб.

Воспитанник «Барсы» ушел из клуба в качестве свободного агента летом 2021 года. Сейчас 38-летний чемпион мира выступает за «Интер Майами » в МЛС .

«Когда что-то не работает, нужно начинать заново. Мы не стремимся к укоренившимся позициям. Мы хотим с помощью профессионалов модернизировать то, что устарело и вышло из употребления.

Мы не хотим, чтобы нашим легендам приходилось тайком возвращаться домой по ночам (в ноябре аргентинец посетил «Камп Ноу», приехав в частном порядке – Спортс’‘). Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Месси – незаменимая фигура. Он должен вернуться с прочным фундаментом», – сказал Сирия.

Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»

Жоан Лапорта: «Месси не вернется в «Барсу» в качестве игрока – это нереально. Здесь его дом, уход получился не таким, как нам всем хотелось бы, но клуб превыше всех»