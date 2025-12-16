Дембеле, Ямаль, Беллингем, Палмер, ван Дейк, Доннарумма – в сборной 2025 года по версии ФИФА

  • Спортс
Названа команда 2025 года по версии ФИФА.

Пять футболистов «ПСЖ», выигравшего Лигу чемпионов впервые в истории, попали в символическую сборную ФИФА по итогам 2025 года.

В команду года на церемонии The Best вошли: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»), Ашраф Хакими, Вильян Пачо (оба – «ПСЖ»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Коул ПалмерЧелси»), Джуд Беллингем («Реал»), Витинья («ПСЖ»), Педри, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»).

Церемония The Best-2025. Дембеле – лучший игрок, Луис Энрике – лучший тренер, Доннарумма – лучший вратарь

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт ФИФА в X
