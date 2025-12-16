  • Спортс
  • Ираола о 4:4 с «МЮ»: «Обе команды атаковали намного лучше, чем защищались – было зрелищно. «Борнмут» может вынести много хорошего, но что-то нужно исправить»
Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

Об игре

«Очень сложно объяснить, потому что произошло очень много всего. Думаю, это было зрелищно для всех.

Две команды, которые атаковали намного лучше, чем защищались. Мы играли довольно открыто, обе команды.

Много всего произошло даже в добавленное время. Много позитивных моментов».

О решении судьи Саймона Хупера по поводу игры рукой, которое привело к голу «Юнайтед» со штрафного

«Я думаю, это явная ошибка. Это не фол».

О выводах 

«В первые 15-20 минут мы испытывали трудности. Мы внесли некоторые коррективы, но проигрывали 0:1. После этого я был вполне доволен тем, как развивалась игра.

Последние два момента были великолепны, отличные сейвы Ламменса. Мы забираем одно очко.

Мы можем вынести много хорошего из сегодняшнего матча, но есть и вещи, которые нужно исправить», – сказал Ираола.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
