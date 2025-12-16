  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла», выигравшая 9 матчей подряд
18

У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла», выигравшая 9 матчей подряд

У «Манчестер Юнайтед» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» не смог одержать победу в очередном матче Премьер-лиги.

Команда Рубена Аморима дома сыграла вничью с «Борнмутом» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

Всего в последних семи матчах у манкунианцев 2 победы, 4 ничьих и 1 поражение.

21 декабря «МЮ» в гостях сыграет с «Астон Виллой» в 17-м туре чемпионата Англии. Команда Унаи Эмери выиграла 9 матчей подряд.

Что делать с Хаби Алонсо?33426 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoАстон Вилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» на «Олд Траффорд»! У Бруну 1+1, команды забили 5 голов во 2-м тайме
23 минуты назад
«Борнмут» – первая команда, забившая «МЮ» 3 гола в трех подряд матчах АПЛ на «Олд Траффорд»
45 минут назад
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й минуте, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
55 минут назад
Аморим о состоянии «МЮ»: «Нестабильность. Мы меньше проигрываем, но этого недостаточно. Мы пропускаем слишком много, это должно измениться»
сегодня, 19:35
Главные новости
Тебас о словах Переса про «дело Негрейры»: «Ла Лига уважает процедуры и не выдумывает истории, как другие. «Реал» явился в суд последним, задавал вопросы, на которые уже ответили»
9 минут назад
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 16-го тура, «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» – на 8, «МЮ» и «Ливерпуль» – на 10
22 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» поделил очки с «Борнмутом»
22 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» на «Олд Траффорд»! У Бруну 1+1, команды забили 5 голов во 2-м тайме
23 минуты назад
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
24 минуты назадТесты и игры
«Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура, «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Рома» – на 3, «Ювентус» – на 7
40 минут назад
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й минуте, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
55 минут назад
Глава РПЛ Алаев о судействе: «Я не вижу грязи, просто ошибки – столько же, что и в прошлом году. У нас нет отношений с Мажичем, но РФС проделал большую работу»
сегодня, 21:20
Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет – игроки и персонал «Химок» ничего не получат»
сегодня, 20:47
Каррагер о «Челси»: «В клубе что-то не так, заявления Марески должны беспокоить фанатов. Борьба за власть не сулит ничего хорошего, особенно тренеру»
сегодня, 20:22
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам (25-14), xG (3,29-1,86), владению, но команды сыграли 4:4
10 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
24 минуты назадLive
У Бруну 5 (3+2) очков в двух последних матчах «МЮ»
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» одолела «Комо»
40 минут назад
Гол Франсы принес «Роме» победу над «Комо» – 1:0
41 минуту назад
«Борнмут» – первая команда, забившая «МЮ» 3 гола в трех подряд матчах АПЛ на «Олд Траффорд»
45 минут назад
Селюк об «Ахмате»: «Черчесов не умеет использовать форвардов – Казахстан с ним забил 0 голов и 15 пропустил. Пускай уходит, а Конате останется лучшим бомбардиром клуба»
сегодня, 21:24
Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ
сегодня, 21:16
Рябчук сделал предложение своей девушке. Защитник «Спартака» и Владлена ждут ребенка
сегодня, 20:19Фото
У Берна из «Ньюкасла» перелом ребра и прокол легкого. Защитник получил коленом в бок от Мукиеле в дерби с «Сандерлендом», его доставили в больницу из-за проблем с дыханием
сегодня, 19:54