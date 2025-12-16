У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла», выигравшая 9 матчей подряд

У «Манчестер Юнайтед» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » не смог одержать победу в очередном матче Премьер-лиги.

Команда Рубена Аморима дома сыграла вничью с «Борнмутом » (4:4) в 16-м туре АПЛ .

Всего в последних семи матчах у манкунианцев 2 победы, 4 ничьих и 1 поражение.

21 декабря «МЮ» в гостях сыграет с «Астон Виллой » в 17-м туре чемпионата Англии. Команда Унаи Эмери выиграла 9 матчей подряд .