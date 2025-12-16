У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла», выигравшая 9 матчей подряд
У «Манчестер Юнайтед» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» не смог одержать победу в очередном матче Премьер-лиги.
Команда Рубена Аморима дома сыграла вничью с «Борнмутом» (4:4) в 16-м туре АПЛ.
Всего в последних семи матчах у манкунианцев 2 победы, 4 ничьих и 1 поражение.
21 декабря «МЮ» в гостях сыграет с «Астон Виллой» в 17-м туре чемпионата Англии. Команда Унаи Эмери выиграла 9 матчей подряд.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
