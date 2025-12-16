Каррагер про 4:4: «Лучший матч сезона АПЛ, именно это делает лигу лучшей в мире. «МЮ» играл просто фантастически, «Борнмут» великолепно показал себя во 2-м тайме»
Каррагер: «МЮ» – «Борнмут»: лучший матч сезона АПЛ, это лучшая лига.
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко оценил матч «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута» (4:4) в 16-м туре АПЛ.
«Думаю, мы только что увидели лучший матч сезона Премьер-лиги на данный момент. И именно это делает АПЛ лучшей лигой, лучшим продуктом, как бы вы это ни называли, в мире.
Большую часть матча «Манчестер Юнайтед» играл просто фантастически.
«Борнмут» в первом тайме был совершенно не в форме, но во втором показал себя великолепно. Какой матч! Блестящий», – заявил Каррагер.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
