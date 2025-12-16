  • Спортс
Жардим покинул пост главного тренера «Крузейро». Команда стала 3-й в лиге Бразилии в прошлом сезоне

Леонарду Жардим покинул пост главного тренера «Крузейро».

В прошедшем сезоне «Крузейро» занял третье место в чемпионате Бразилии, набрав 70 очков в 38 матчах.

Жардим возглавлял команду с февраля 2025 года.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN Brazil
