Жардим покинул пост главного тренера «Крузейро». Команда стала 3-й в лиге Бразилии в прошлом сезоне
Леонарду Жардим покинул пост главного тренера «Крузейро».
51-летний Леонарду Жардим покинул пост главного тренера «Крузейро».
В прошедшем сезоне «Крузейро» занял третье место в чемпионате Бразилии, набрав 70 очков в 38 матчах.
Жардим возглавлял команду с февраля 2025 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN Brazil
