«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 16-го тура, «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» – на 8, «МЮ» и «Ливерпуль» – на 10

«МЮ» отстал на 10 очков от «Арсенала» в таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » на 10 очков отстает от лидирующего в таблице АПЛ «Арсенала » после 16-го тура.

Команда тренера Рубена Аморима дома потеряла очки в матче с «Борнмутом» (4:4) и занимает 6-е место, имея 26 баллов.

«Арсенал» набрал 36 очков и идет первым, на 2 балла опережая «Манчестер Сити » и на 3 «Астон Виллу ».

Замыкает четверку «Челси » (28 очков), следом идут «Кристал Пэлас », «МЮ» и «Ливерпуль » – у всех по 26 очков.