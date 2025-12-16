  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 16-го тура, «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» – на 8, «МЮ» и «Ливерпуль» – на 10
1

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 16-го тура, «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» – на 8, «МЮ» и «Ливерпуль» – на 10

«МЮ» отстал на 10 очков от «Арсенала» в таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» на 10 очков отстает от лидирующего в таблице АПЛ «Арсенала» после 16-го тура.

Команда тренера Рубена Аморима дома потеряла очки в матче с «Борнмутом» (4:4) и занимает 6-е место, имея 26 баллов.

«Арсенал» набрал 36 очков и идет первым, на 2 балла опережая «Манчестер Сити» и на 3 «Астон Виллу».

Замыкает четверку «Челси» (28 очков), следом идут «Кристал Пэлас», «МЮ» и «Ливерпуль» – у всех по 26 очков.

Что делать с Хаби Алонсо?33381 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoМанчестер Юнайтед
logoМикель Артета
logoЛиверпуль
logoРубен Аморим
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoАстон Вилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» на «Олд Траффорд»! У Бруну 1+1, команды забили 5 голов во 2-м тайме
4 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» поделил очки с «Борнмутом»
3 минуты назад
Главные новости
Чемпионат Англии. «МЮ» поделил очки с «Борнмутом»
3 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» на «Олд Траффорд»! У Бруну 1+1, команды забили 5 голов во 2-м тайме
4 минуты назад
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
5 минут назадТесты и игры
«Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура, «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Рома» – на 3, «Ювентус» – на 7
21 минуту назад
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
36 минут назад
Глава РПЛ Алаев о судействе: «Я не вижу грязи, просто ошибки – столько же, что и в прошлом году. У нас нет отношений с Мажичем, но РФС проделал большую работу»
45 минут назад
Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет – игроки и персонал «Химок» ничего не получат»
сегодня, 20:47
Каррагер о «Челси»: «В клубе что-то не так, заявления Марески должны беспокоить фанатов. Борьба за власть не сулит ничего хорошего, особенно тренеру»
сегодня, 20:22
Газзаев о «Спартаке»: «Шестое место – провал. Станкович сильный футболист, но тренер – другая профессия. Его эмоциональность и эксперименты с составом не приводили к хорошему»
сегодня, 20:09
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла»
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
5 минут назадLive
У Бруну 5 (3+2) очков в двух последних матчах «МЮ»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» одолела «Комо»
21 минуту назад
Гол Франсы принес «Роме» победу над «Комо» – 1:0
22 минуты назад
«Борнмут» – первая команда, забившая «МЮ» 3 гола в трех подряд матчах АПЛ на «Олд Траффорд»
26 минут назад
Селюк об «Ахмате»: «Черчесов не умеет использовать форвардов – Казахстан с ним забил 0 голов и 15 пропустил. Пускай уходит, а Конате останется лучшим бомбардиром клуба»
41 минуту назад
Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ
49 минут назад
Рябчук сделал предложение своей девушке. Защитник «Спартака» и Владлена ждут ребенка
сегодня, 20:19Фото
У Берна из «Ньюкасла» перелом ребра и прокол легкого. Защитник получил коленом в бок от Мукиеле в дерби с «Сандерлендом», его доставили в больницу из-за проблем с дыханием
сегодня, 19:54