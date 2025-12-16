«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 16-го тура, «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» – на 8, «МЮ» и «Ливерпуль» – на 10
«МЮ» отстал на 10 очков от «Арсенала» в таблице АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» на 10 очков отстает от лидирующего в таблице АПЛ «Арсенала» после 16-го тура.
Команда тренера Рубена Аморима дома потеряла очки в матче с «Борнмутом» (4:4) и занимает 6-е место, имея 26 баллов.
«Арсенал» набрал 36 очков и идет первым, на 2 балла опережая «Манчестер Сити» и на 3 «Астон Виллу».
Замыкает четверку «Челси» (28 очков), следом идут «Кристал Пэлас», «МЮ» и «Ливерпуль» – у всех по 26 очков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
