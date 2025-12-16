Гасперини про 1:0 с «Комо»: «Лучшая домашняя игра «Ромы» в этом сезоне. У нас было гораздо больше моментов, но не хватает точных передач и завершения атак»

Гасперини про 1:0 с «Комо»: лучшая домашняя игра «Ромы» в этом сезоне.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил победу над «Комо» (1:0) в 15-м туре Серии А.

«Безусловно, Соуле отлично сыграл, но мне трудно найти кого-то, кто бы этого не сделал.

Обе команды показали хорошую игру, иначе не было бы такой интенсивности, такой борьбы, когда каждая пытается победить, используя свои сильные стороны. Если оставить «Комо» пространство для контратак, они могут навредить своей скоростью.

Я думаю, это была лучшая домашняя игра, которую мы провели в этом сезоне, поэтому я рад, что болельщики смогли насладиться этим матчем.

Мы играем стабильно с самого начала, и даже когда проигрываем, это, как правило, очень напряженные матчи. Это наша характерная черта и наша сила.

Тем не менее, в последние недели мы стали создавать гораздо больше моментов, и сегодня у нас их было значительно больше, чем у «Комо ». Мы были гораздо опаснее, и победа могла быть одержана с более крупным счетом.

Нам все еще не хватает чего-то в завершении атак и точности передач, но команда создала много моментов и показала качественную игру», – сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia.