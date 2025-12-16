Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры Гусева и Черчесова, но не определился с тренером. Решение ожидается до конца года

В «Динамо» обсудили кандидатуры Гусева и Черчесова.

На прошедшем вчера заседании совета директоров «Динамо » не приняли финального решения по главному тренеру.

Члены совета обсудили кандидатуры, в том числе нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева и тренера «Ахмата » Станислава Черчесова , после чего договорились более углубленно проработать данный вопрос, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что бело-голубые определятся с тренером до Нового года.