Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры Гусева и Черчесова, но не определился с тренером. Решение ожидается до конца года

В «Динамо» обсудили кандидатуры Гусева и Черчесова.
На прошедшем вчера заседании совета директоров «Динамо» не приняли финального решения по главному тренеру.
Члены совета обсудили кандидатуры, в том числе нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева и тренера «Ахмата» Станислава Черчесова, после чего договорились более углубленно проработать данный вопрос, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ожидается, что бело-голубые определятся с тренером до Нового года.
