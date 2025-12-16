Ассоциация судей Испании о словах Переса: «Это вредит репутации испанского футбола. Не согласны с обвинениями в коррупции. Нельзя оправдывать судейством результаты на поле»

Ассоциация судей Испании ответила на критику Флорентино Переса.

Ассоциация судей Испании отреагировала на заявления президента «Реала» Флорентино Переса о коррупции в судейском корпусе.

Ранее Перес, говоря о расследовании по «делу Негрейры», заявил : «Совершенно непонятно, почему официальные органы оставили «Реал» в одиночестве в этой борьбе. Как мы можем забыть о крупнейшем скандале в истории футбола? Как могут RFEF и Ла Лига вести себя подобным образом?»

Также президент «Реала» раскритиковал арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса, отвечавшего за ВАР в матче Ла Лиги с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти».

«Испанская ассоциация футбольных судей не согласна с недавними публичными заявлениями президента мадридского «Реала » Флорентино Переса , в связи с серьезным ущербом, который подобного рода высказывания наносят репутации судейского сообщества и испанского футбола.

Испанское судейское сообщество действует независимо, строго и профессионально, оно не является частью какой-либо схемы или сговора в интересах клубов или официальных лиц.

В так называемом «деле Негрейры» ни один судья не был привлечен к ответственности за все время расследования. Мы не можем согласиться с обвинениями в коррупции в адрес судей. Обобщенные обвинения в адрес судей наносят неправомерный ущерб репутации профессионалов, которые выполняют свои обязанности в условиях максимального давления и постоянного общественного контроля, а также подрывают честность самого соревнования.

Мы понимаем, что судейство не может использоваться в качестве оправдания спортивных результатов. В футболе выигрывают и проигрывают на поле.

AESAF выражает поддержку Пабло Гонсалесу Фуэртесу и всем судьям Испании, чья профессиональная и личная работа заслуживает уважения со стороны организаций и общества. Мы отвергаем любые попытки персонифицировать нападки или публично лишать судей легитимности безосновательно.

Мы хотели бы заявить, что обвинение в угрозах на пресс-конференции, посвященной финалу Кубка Испании сезона 2024/25, не соответствует действительности и является, по меньшей мере, ложью», – говорится в заявлении организации.