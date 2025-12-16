  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ассоциация судей Испании о словах Переса: «Это вредит репутации испанского футбола. Не согласны с обвинениями в коррупции. Нельзя оправдывать судейством результаты на поле»
9

Ассоциация судей Испании о словах Переса: «Это вредит репутации испанского футбола. Не согласны с обвинениями в коррупции. Нельзя оправдывать судейством результаты на поле»

Ассоциация судей Испании ответила на критику Флорентино Переса.

Ассоциация судей Испании отреагировала на заявления президента «Реала» Флорентино Переса о коррупции в судейском корпусе.

Ранее Перес, говоря о расследовании по «делу Негрейры», заявил: «Совершенно непонятно, почему официальные органы оставили «Реал» в одиночестве в этой борьбе. Как мы можем забыть о крупнейшем скандале в истории футбола? Как могут RFEF и Ла Лига вести себя подобным образом?»

Также президент «Реала» раскритиковал арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса, отвечавшего за ВАР в матче Ла Лиги с «Алавесом»: «Он угрожал принять меры против «Реала» накануне финала Кубка. И вот за фолы на Винисиусе и Родриго не дают пенальти».

«Испанская ассоциация футбольных судей не согласна с недавними публичными заявлениями президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, в связи с серьезным ущербом, который подобного рода высказывания наносят репутации судейского сообщества и испанского футбола.

Испанское судейское сообщество действует независимо, строго и профессионально, оно не является частью какой-либо схемы или сговора в интересах клубов или официальных лиц.

В так называемом «деле Негрейры» ни один судья не был привлечен к ответственности за все время расследования. Мы не можем согласиться с обвинениями в коррупции в адрес судей. Обобщенные обвинения в адрес судей наносят неправомерный ущерб репутации профессионалов, которые выполняют свои обязанности в условиях максимального давления и постоянного общественного контроля, а также подрывают честность самого соревнования.

Мы понимаем, что судейство не может использоваться в качестве оправдания спортивных результатов. В футболе выигрывают и проигрывают на поле.

AESAF выражает поддержку Пабло Гонсалесу Фуэртесу и всем судьям Испании, чья профессиональная и личная работа заслуживает уважения со стороны организаций и общества. Мы отвергаем любые попытки персонифицировать нападки или публично лишать судей легитимности безосновательно.

Мы хотели бы заявить, что обвинение в угрозах на пресс-конференции, посвященной финалу Кубка Испании сезона 2024/25, не соответствует действительности и является, по меньшей мере, ложью», – говорится в заявлении организации.

Что делать с Хаби Алонсо?35067 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
Пабло Гонсалес Фуэртес
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
logoсудьи
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Асенсио передразнил фанатов «Алавеса», скандировавших ему «Подонок, убирайся из Витории» на матче с «Реалом». Тчуамени пытался успокоить защитника
сегодня, 11:00
Тебас о словах Переса про «дело Негрейры»: «Ла Лига уважает процедуры и не выдумывает истории, как другие. «Реал» явился в суд последним, задавал вопросы, на которые уже ответили»
вчера, 22:15
Главные новости
Суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе около 61 млн евро задолженности. Иск клуба к Килиану на 440 млн евро отклонен
49 минут назад
Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры Гусева и Черчесова, но не определился с тренером. Решение ожидается до конца года
50 минут назад
Бруну об интересе «Аль-Хилаля»: «МЮ» хотел, чтобы я ушел, но руководство не осмелилось принять решение. Я мог бы уйти как многие, но я привязан к клубу»
сегодня, 12:33
Церемония The Best-2025 начнется в 20:00. Доннарумма признан лучшим вратарем, объявят лучшего игрока, тренера и команду года
сегодня, 12:28
Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии ФИФА. Он выиграл ЛЧ и еще три трофея с «ПСЖ» в прошлом сезоне
сегодня, 12:20
Геннадий Орлов: «Игроков уровня Забарного у нас нет. Украинские футболисты техничнее, это больше от климата зависит»
сегодня, 12:01
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 12:00Тесты и игры
Бруну Фернандеш: «Я мог уйти из «МЮ» летом. От клуба ощущал такое: «Будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Меня не за что критиковать, я отдаю себя целиком»
сегодня, 11:59
Юрий Семин: «Станкович не представлял, с каким прессингом столкнется в «Спартаке». Если бы Аленичева оставили в свое время, было бы лучше. Его багаж отрицать нельзя»
сегодня, 10:42
Жирков о Сафонове: «Я бы уже ушел из «ПСЖ» на его месте – не могу я так. Матвей сидит на лавке несправедливо»
сегодня, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Ростова» о решении Верховного суда Швейцарии: «Если Норманн не заплатит компенсацию, это сделает его клуб. Приятный прецедент для России в нынешних реалиях»
сегодня, 12:10
Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля
сегодня, 11:20
Асенсио передразнил фанатов «Алавеса», скандировавших ему «Подонок, убирайся из Витории» на матче с «Реалом». Тчуамени пытался успокоить защитника
сегодня, 11:00
Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Контракт экс-тренера «Ливерпуля» – на 2,5 года
сегодня, 09:21
Отклонена апелляция Норманна на решение CAS о выплате «Ростову» более 3 млн евро за расторжение контракта. Дальнейшее обжалование невозможно
сегодня, 09:12
Уайт пропустит около месяца из-за травмы. Защитник «Арсенала» получил повреждение в матче с «Вулвс»
сегодня, 07:55
«Фенербахче» Тедеско не проигрывает 15 матчей подряд – 10 побед и 5 ничьих. Команда идет 2-й в лиге Турции и отстает на 3 очка от «Галатасарая»
сегодня, 07:40
Перрен о «Краснодаре»: «Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. Мы обретали уверенность с каждым матчем»
сегодня, 06:58
Netflix подписал контракт с компанией Линекера на 14 млн фунтов для выпуска его подкаста в ходе ЧМ-2026
сегодня, 06:45
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:40