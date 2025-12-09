Гендиректор «Акрона» о пиве: «Однозначно за возвращение, не вижу минусов. От того, что болельщик пьет пиво на стадионе, футболисты играть хуже точно не станут»

Гендиректор «Акрона» Клюшев: выступаю за возвращение пива на стадионы, не вижу минусов.

Генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев поддержал возвращение пива на стадионы.

«Однозначно выступаю за возвращение пива на стадионы. Не вижу в этом минусов.

Не приведет ли это к росту правонарушений на спортивных объектах? На самом деле, безопасность на стадионах сейчас находится на очень высоком уровне. На каждом матче присутствует большое количество сотрудников контрольно-распорядительной службы.

Алкоголь, который планируется к внедрению — это слабый алкоголь. А человек, который планирует девиантно повести себя на стадионе под опьянением, найдет способ выпить заранее. Здесь основная задача — расширить сопутствующие форматы потребления спортивного контента. От того, что болельщик пьет пиво на стадионе, футболисты играть хуже точно не станут», – заявил Клюшев.