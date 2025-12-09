Гендиректор «Акрона» о пиве: «Однозначно за возвращение, не вижу минусов. От того, что болельщик пьет пиво на стадионе, футболисты играть хуже точно не станут»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поддержал возвращение пива на стадионы.
«Однозначно выступаю за возвращение пива на стадионы. Не вижу в этом минусов.
Не приведет ли это к росту правонарушений на спортивных объектах? На самом деле, безопасность на стадионах сейчас находится на очень высоком уровне. На каждом матче присутствует большое количество сотрудников контрольно-распорядительной службы.
Алкоголь, который планируется к внедрению — это слабый алкоголь. А человек, который планирует девиантно повести себя на стадионе под опьянением, найдет способ выпить заранее. Здесь основная задача — расширить сопутствующие форматы потребления спортивного контента. От того, что болельщик пьет пиво на стадионе, футболисты играть хуже точно не станут», – заявил Клюшев.