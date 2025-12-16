Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 25 млн евро. Энрике – 3-й, Кисляк – 4-й, Тюкавин – 9-й, Глушенков – 10-й

Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt.

Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими игроками в Мир РПЛ по версии Transfermarkt .

После обновления трансферной стоимости игроков РПЛ оба футболиста оцениваются в 25 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России выглядит следующим образом:

1. Алексей Батраков («Локомотив ») – 25 млн евро;

2. Эдуард Сперцян («Краснодар ») – 25 млн евро;

3. Луис Энрике («Зенит») – 24 млн евро;

4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 млн евро;

5. Жерсон («Зенит») – 18 млн евро;

6. Жедсон Фернандеш («Спартак») – 18 млн евро;

7. Педро («Зенит») – 15 млн евро;

8. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;

9. Константин Тюкавин («Динамо») – 15 млн евро;

10. Максим Глушенков («Зенит») – 14 млн евро.