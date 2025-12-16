  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 25 млн евро. Энрике – 3-й, Кисляк – 4-й, Тюкавин – 9-й, Глушенков – 10-й
8

Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 25 млн евро. Энрике – 3-й, Кисляк – 4-й, Тюкавин – 9-й, Глушенков – 10-й

Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt.

Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими игроками в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.

После обновления трансферной стоимости игроков РПЛ оба футболиста оцениваются в 25 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России выглядит следующим образом:

1. Алексей Батраков («Локомотив») – 25 млн евро;

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн евро;

3. Луис Энрике («Зенит») – 24 млн евро;

4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 млн евро;

5. Жерсон («Зенит») – 18 млн евро;

6. Жедсон Фернандеш («Спартак») – 18 млн евро;

7. Педро («Зенит») – 15 млн евро;

8. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;

9. Константин Тюкавин («Динамо») – 15 млн евро;

10. Максим Глушенков («Зенит») – 14 млн евро.

Что делать с Хаби Алонсо?35112 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
logoЖедсон Фернандеш
logoЭдуард Сперцян
logoКонстантин Тюкавин
logoКраснодар
logoМатвей Кисляк
logoЦСКА
logoЗенит
logoПедро дос Сантос
logoАлексей Батраков
logoЖерсон
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
logoВендел
logoЛокомотив
logoМаксим Глушенков
logoДинамо Москва
Transfermarkt (Трансфермаркт)
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Водитель, наехавший на людей во время парада «Ливерпуля», приговорен к 21 году и 6 месяцам тюрьмы. 134 человека пострадали из-за наезда
8 минут назад
Ассоциация судей Испании о словах Переса: «Это вредит репутации испанского футбола. Не согласны с обвинениями в коррупции. Нельзя оправдывать судейством результаты на поле»
37 минут назад
Суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе около 61 млн евро задолженности. Иск клуба к Килиану на 440 млн евро отклонен
сегодня, 12:51
Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры Гусева и Черчесова, но не определился с тренером. Решение ожидается до конца года
сегодня, 12:50
Бруну об интересе «Аль-Хилаля»: «МЮ» хотел, чтобы я ушел, но руководство не осмелилось принять решение. Я мог бы уйти как многие, но я привязан к клубу»
сегодня, 12:33
Церемония The Best-2025 начнется в 20:00. Доннарумма признан лучшим вратарем, объявят лучшего игрока, тренера и команду года
сегодня, 12:28
Доннарумма признан лучшим вратарем года по версии ФИФА. Он выиграл ЛЧ и еще три трофея с «ПСЖ» в прошлом сезоне
сегодня, 12:20
Геннадий Орлов: «Игроков уровня Забарного у нас нет. Украинские футболисты техничнее, это больше от климата зависит»
сегодня, 12:01
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 12:00Тесты и игры
Бруну Фернандеш: «Я мог уйти из «МЮ» летом. От клуба ощущал такое: «Будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Меня не за что критиковать, я отдаю себя целиком»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Ростова» о решении Верховного суда Швейцарии: «Если Норманн не заплатит компенсацию, это сделает его клуб. Приятный прецедент для России в нынешних реалиях»
сегодня, 12:10
Дембеле – лучший игрок 2025 года по версии IFFHS. Лучшим молодым футболистом признали Ямаля
сегодня, 11:20
Асенсио передразнил фанатов «Алавеса», скандировавших ему «Подонок, убирайся из Витории» на матче с «Реалом». Тчуамени пытался успокоить защитника
сегодня, 11:00
Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Контракт экс-тренера «Ливерпуля» – на 2,5 года
сегодня, 09:21
Отклонена апелляция Норманна на решение CAS о выплате «Ростову» более 3 млн евро за расторжение контракта. Дальнейшее обжалование невозможно
сегодня, 09:12
Уайт пропустит около месяца из-за травмы. Защитник «Арсенала» получил повреждение в матче с «Вулвс»
сегодня, 07:55
«Фенербахче» Тедеско не проигрывает 15 матчей подряд – 10 побед и 5 ничьих. Команда идет 2-й в лиге Турции и отстает на 3 очка от «Галатасарая»
сегодня, 07:40
Перрен о «Краснодаре»: «Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. Мы обретали уверенность с каждым матчем»
сегодня, 06:58
Netflix подписал контракт с компанией Линекера на 14 млн фунтов для выпуска его подкаста в ходе ЧМ-2026
сегодня, 06:45
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:40