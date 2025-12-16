Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 25 млн евро. Энрике – 3-й, Кисляк – 4-й, Тюкавин – 9-й, Глушенков – 10-й
Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt.
Алексей Батраков и Эдуард Сперцян стали самыми дорогими игроками в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.
После обновления трансферной стоимости игроков РПЛ оба футболиста оцениваются в 25 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России выглядит следующим образом:
1. Алексей Батраков («Локомотив») – 25 млн евро;
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 25 млн евро;
3. Луис Энрике («Зенит») – 24 млн евро;
4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 20 млн евро;
5. Жерсон («Зенит») – 18 млн евро;
6. Жедсон Фернандеш («Спартак») – 18 млн евро;
7. Педро («Зенит») – 15 млн евро;
8. Вендел («Зенит») – 15 млн евро;
9. Константин Тюкавин («Динамо») – 15 млн евро;
10. Максим Глушенков («Зенит») – 14 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
