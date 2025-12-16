Суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану Мбаппе более 60 млн евро.

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выиграл у «ПСЖ» дело о задолженности по зарплате.

Напомним, в сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал», задолженность по зарплате и бонусам в размере 55 млн евро. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

Помимо финансовых требований, Мбаппе подал в адрес клуба жалобу на психологическое давление, а также обвинил «ПСЖ» в принуждении к подписанию нового контракта в 2023 году – тогда его временно отстранили от работы с основным составом. По последним данным, Килиан требовал 253 млн евро от клуба, «ПСЖ» – 440 млн евро от экс-игрока.

Сегодня суд Парижа по трудовым спорам единогласно вынес решение в пользу Мбаппе: «ПСЖ» должен выплатить ему около 61 миллиона евро с учетом отпускных. Требования «ПСЖ» к бывшему игроку отклонены в полном объеме.

Клуб обязан в течение месяца опубликовать полное решение суда на своем официальном сайте. Парижане могут подать апелляцию на решение суда.