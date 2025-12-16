  • Спортс
  «МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й минуте, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й минуте, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте

«Борнмут» забил «МЮ» 3 гоал за 12 минут на выезде.

«Манчестер Юнайтед» пропустил три гола от «Борнмута» за 12 минут.

Команда тренера Рубена Аморима на «Олд Траффорд» принимает клуб из графства Дорсет (2:3, второй тайм).

На 40-й минуте Энтойн Семеньо забил первый гол «вишен» ударом низом в дальний угол, от штанги, и сравнял счет – 1:1.

Через 38 секунд после начала второго тайма нападающий Эванилсон Барбоза, совершив быстрый прорыв, поразил ворота Сенне Ламменса.

На 52-й полузащитник Маркус Тавернье с левой ноги забил со штрафного – мяч влетел в сетку через зазор в стенке между Бруну Фернандешем и Матеусом Куньей.

Таким образом, «МЮ» пропустил три гола от «Борнмута» за 12 минут без учета добавленного к первому тайму времени.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
