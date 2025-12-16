«Борнмут» забил «МЮ» 3 гоал за 12 минут на выезде.

«Манчестер Юнайтед » пропустил три гола от «Борнмута» за 12 минут.

Команда тренера Рубена Аморима на «Олд Траффорд » принимает клуб из графства Дорсет (2:3, второй тайм).

На 40-й минуте Энтойн Семеньо забил первый гол «вишен» ударом низом в дальний угол, от штанги, и сравнял счет – 1:1.

Через 38 секунд после начала второго тайма нападающий Эванилсон Барбоза , совершив быстрый прорыв, поразил ворота Сенне Ламменса .

На 52-й полузащитник Маркус Тавернье с левой ноги забил со штрафного – мяч влетел в сетку через зазор в стенке между Бруну Фернандешем и Матеусом Куньей.

Таким образом, «МЮ» пропустил три гола от «Борнмута» за 12 минут без учета добавленного к первому тайму времени.

