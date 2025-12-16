«Борнмут» – первая команда, забившая «МЮ» 3 гола в трех подряд матчах АПЛ на «Олд Траффорд»

«Борнмут» первым забил 3 гола «МЮ» в трех матчах подряд на «Олд Траффорд».

«Борнмут » установил рекорд в выездных матчах против «Манчестер Юнайтед ».

Команда Рубена Аморима дома играет вничью с «вишнями» (3:3, второй тайм) в 16-м туре АПЛ.

«Борнмут» стал первой командой, забившей «Манчестер Юнайтед» три гола в трех матчах АПЛ подряд на «Олд Траффорд».

До этого они трижды победили со счетом 3:0 в декабре 2024 и 2023 года, а также в январе 2023 года.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.