  «Борнмут» – первая команда, забившая «МЮ» 3 гола в трех подряд матчах АПЛ на «Олд Траффорд»
«Борнмут» – первая команда, забившая «МЮ» 3 гола в трех подряд матчах АПЛ на «Олд Траффорд»

«Борнмут» первым забил 3 гола «МЮ» в трех матчах подряд на «Олд Траффорд».

«Борнмут» установил рекорд в выездных матчах против «Манчестер Юнайтед».

Команда Рубена Аморима дома играет вничью с «вишнями» (3:3, второй тайм) в 16-м туре АПЛ.

«Борнмут» стал первой командой, забившей «Манчестер Юнайтед» три гола в трех матчах АПЛ подряд на «Олд Траффорд».

До этого они трижды победили со счетом 3:0 в декабре 2024 и 2023 года, а также в январе 2023 года.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». 2:3 – Тавернье забил со штрафного! Онлайн-трансляция
Аморим о состоянии «МЮ»: «Нестабильность. Мы меньше проигрываем, но этого недостаточно. Мы пропускаем слишком много, это должно измениться»
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». 2:3 – Тавернье забил со штрафного! Онлайн-трансляция
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
Глава РПЛ Алаев о судействе: «Я не вижу грязи, просто ошибки – столько же, что и в прошлом году. У нас нет отношений с Мажичем, но РФС проделал большую работу»
Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет – игроки и персонал «Химок» ничего не получат»
Каррагер о «Челси»: «В клубе что-то не так, заявления Марески должны беспокоить фанатов. Борьба за власть не сулит ничего хорошего, особенно тренеру»
Газзаев о «Спартаке»: «Шестое место – провал. Станкович сильный футболист, но тренер – другая профессия. Его эмоциональность и эксперименты с составом не приводили к хорошему»
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
Чемпионат Англии. «МЮ» играет с «Борнмутом»
«Барса» рассматривает Рюэрсона из «Боруссии» на подмену Кунде. Первые переговоры с 28-летним защитником уже состоялись (Патрик Бергер)
Глава РПЛ Алаев о лимите на иностранцев в тренерских штабах: «Уважаю Семина, но проблемы не вижу. Система сбалансирована»
Селюк об «Ахмате»: «Черчесов не умеет использовать форвардов – Казахстан с ним забил 0 голов и 15 пропустил. Пускай уходит, а Конате останется лучшим бомбардиром клуба»
Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ
«Рома» – «Комо». Фергюсон и Пеллегрини играют. Онлайн-трансляция
Рябчук сделал предложение своей девушке. Защитник «Спартака» и Владлена ждут ребенка
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
У Берна из «Ньюкасла» перелом ребра и прокол легкого. Защитник получил коленом в бок от Мукиеле в дерби с «Сандерлендом», его доставили в больницу из-за проблем с дыханием
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
Аморим о состоянии «МЮ»: «Нестабильность. Мы меньше проигрываем, но этого недостаточно. Мы пропускаем слишком много, это должно измениться»
Гендиректор «Спартака» о низкой результативности россиян: «Понимаем, что они должны превращаться в звезд и делать разницу, но это более долгосрочный проект»
Хименеса могут прооперировать из-за проблем с голеностопом. «Милан» ведет переговоры по Фюллькругу
