У Бруну 5 (3+2) очков в двух последних матчах «МЮ»

Бруну Фернандеш набрал 5 очков в двух матчах за «Манчестер Юнайтед».

Бруну Фернандеш продолжает набирать очки в составе «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы принимают «Борнмут» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

Полузащитник «МЮ» забил гол на 77-й минуте, а также в добавленное к первому тайму время отдал результативную передачу на гол Каземиро.

Таким образом, на счету португальца 5 очков в последних двух матчах. В предыдущем туре чемпионата он набрал 2+1 по системе «гол+пас», сделав дубль и отдав ассист в матче с «Вулверхэмптоном» (4:1).

Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoВулверхэмптон
logoБорнмут
logoКаземиро
