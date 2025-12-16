Бруну Фернандеш набрал 5 очков в двух матчах за «Манчестер Юнайтед».

Бруну Фернандеш продолжает набирать очки в составе «Манчестер Юнайтед ».

Манкунианцы принимают «Борнмут » (4:4) в 16-м туре АПЛ .

Полузащитник «МЮ» забил гол на 77-й минуте, а также в добавленное к первому тайму время отдал результативную передачу на гол Каземиро.

Таким образом, на счету португальца 5 очков в последних двух матчах. В предыдущем туре чемпионата он набрал 2+1 по системе «гол+пас», сделав дубль и отдав ассист в матче с «Вулверхэмптоном » (4:1).

Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке .