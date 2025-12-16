У Бруну 5 (3+2) очков в двух последних матчах «МЮ»
Бруну Фернандеш набрал 5 очков в двух матчах за «Манчестер Юнайтед».
Бруну Фернандеш продолжает набирать очки в составе «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы принимают «Борнмут» (4:4) в 16-м туре АПЛ.
Полузащитник «МЮ» забил гол на 77-й минуте, а также в добавленное к первому тайму время отдал результативную передачу на гол Каземиро.
Таким образом, на счету португальца 5 очков в последних двух матчах. В предыдущем туре чемпионата он набрал 2+1 по системе «гол+пас», сделав дубль и отдав ассист в матче с «Вулверхэмптоном» (4:1).
Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке.
