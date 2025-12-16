Селюк об «Ахмате»: «Черчесов не умеет использовать форвардов – Казахстан с ним забил 0 голов и 15 пропустил. Пускай уходит, а Конате останется лучшим бомбардиром клуба»

Селюк: Черчесов не умеет работать с форвардами, у Казахстана с ним 0 голов.

Агент Дмитрий Селюк опроверг возможный уход своего клиента, форварда «Ахмата» Мохамеда Конате , из грозненского клуба.

В первой части сезона Конате провел за грозненцев 18 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

«Конате счастлив в «Ахмате» и не собирается покидать команду. Как он может покинуть страну, где получил российский паспорт, купил квартиру и живет как мусульманин в Грозном? В «Ахмате» он стал своим! Поэтому ни о каком уходе идти речи не может. Мохамед считает Чечню и «Ахмат» своим вторым домом!

Что касается игрового времени, это вопрос к Черчесову. Ранее Станислав Саламович работал в сборной Казахстана , и за время его работы команда ноль забила и аж пятнадцать пропустила! Еще раз – ноль забитых и пятнадцать пропущенных. Значит, он не умеет использовать нападающих. Выходи Конате на поле вместе с Меладзе, и играй он чаще, не было бы серии из восьми матчей без побед.

Поэтому у Конате в «Ахмате» все в порядке. Знаете, сезон начинал Сторожук , затем пришел Черчесов. Кто его знает, может, Саламович уже завтра покинет Грозный? Что, из-за каждого тренера теперь игроков менять? Сейчас Черчесов занимается тем, что очень хорошо рекламирует себя и в «Спартак », и в «Динамо», поэтому если так, пускай уходит, а Мохамед будет оставаться лучшим бомбардиром «Ахмата », – сказал Селюк.

