  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура, «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Рома» – на 3, «Ювентус» – на 7
3

«Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура, «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Рома» – на 3, «Ювентус» – на 7

«Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура.

«Интер» возглавляет таблицу Серии А по итогам 15 туров.

Команда Кристиана Киву в воскресенье обыграла «Дженоа» (2:1), набрала 33 очка и на один балл опередила «Милан», который поделил очки с «Сассуоло» (2:2) и опустился на второе место.

Замыкает тройку «Наполи» (31 очко), уступивший «Удинезе» (0:1). В зону Лиги чемпионов также входит «Рома» (30), в понедельник победившая «Комо» (1:0).

«Ювентус» располагается на пятой строчке (26) после победы над «Болоньей» со счетом 1:0 (25). «Комо» идет 7-м (24), «Лацио» – 8-м (22).

Что делать с Хаби Алонсо?33416 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoКристиан Киву
logoРома
logoИнтер
logoКомо
logoБолонья
logoМилан
logoЛацио
logoНаполи
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Рома» одолела «Комо»
34 минуты назад
У «Интера» 6 побед в 7 последних матчах Серии А, проиграли только «Милану»
вчера, 19:09
«Интер» обыграл «Дженоа» на выезде – 2:1. Лаутаро забил и ассистировал Биссеку
вчера, 18:57
Главные новости
Тебас о словах Переса про «дело Негрейры»: «Ла Лига уважает процедуры и не выдумывает истории, как другие. «Реал» явился в суд последним, задавал вопросы, на которые уже ответили»
3 минуты назад
У «МЮ» 2 победы в 7 последних матчах АПЛ. Дальше – «Астон Вилла»
16 минут назад
«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ после 16-го тура, «Ман Сити» отстает на 2 очка, «Астон Вилла» – на 3, «Челси» – на 8, «МЮ» и «Ливерпуль» – на 10
16 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» поделил очки с «Борнмутом»
16 минут назад
«Манчестер Юнайтед» сыграл 4:4 с «Борнмутом» на «Олд Траффорд»! У Бруну 1+1, команды забили 5 голов во 2-м тайме
17 минут назад
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
18 минут назадТесты и игры
«МЮ» пропустил 3 гола от «Борнмута» за 12 минут – на 40-й минуте, 39-й секунде второго тайма и на 52-й минуте
49 минут назад
Глава РПЛ Алаев о судействе: «Я не вижу грязи, просто ошибки – столько же, что и в прошлом году. У нас нет отношений с Мажичем, но РФС проделал большую работу»
58 минут назад
Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, нам выплатят зарплату по страховке. В России такого нет – игроки и персонал «Химок» ничего не получат»
сегодня, 20:47
Каррагер о «Челси»: «В клубе что-то не так, заявления Марески должны беспокоить фанатов. Борьба за власть не сулит ничего хорошего, особенно тренеру»
сегодня, 20:22
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам (25-14), xG (3,29-1,86), владению, но команды сыграли 4:4
4 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
19 минут назадLive
У Бруну 5 (3+2) очков в двух последних матчах «МЮ»
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» одолела «Комо»
34 минуты назад
Гол Франсы принес «Роме» победу над «Комо» – 1:0
35 минут назад
«Борнмут» – первая команда, забившая «МЮ» 3 гола в трех подряд матчах АПЛ на «Олд Траффорд»
39 минут назад
Селюк об «Ахмате»: «Черчесов не умеет использовать форвардов – Казахстан с ним забил 0 голов и 15 пропустил. Пускай уходит, а Конате останется лучшим бомбардиром клуба»
54 минуты назад
Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ
сегодня, 21:16
Рябчук сделал предложение своей девушке. Защитник «Спартака» и Владлена ждут ребенка
сегодня, 20:19Фото
У Берна из «Ньюкасла» перелом ребра и прокол легкого. Защитник получил коленом в бок от Мукиеле в дерби с «Сандерлендом», его доставили в больницу из-за проблем с дыханием
сегодня, 19:54