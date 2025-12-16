«Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура, «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Рома» – на 3, «Ювентус» – на 7

«Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура.

Команда Кристиана Киву в воскресенье обыграла «Дженоа» (2:1), набрала 33 очка и на один балл опередила «Милан », который поделил очки с «Сассуоло» (2:2) и опустился на второе место.

Замыкает тройку «Наполи » (31 очко), уступивший «Удинезе» (0:1). В зону Лиги чемпионов также входит «Рома » (30), в понедельник победившая «Комо» (1:0).

«Ювентус » располагается на пятой строчке (26) после победы над «Болоньей» со счетом 1:0 (25). «Комо » идет 7-м (24), «Лацио » – 8-м (22).