«Интер» лидирует в Серии А после 15-го тура, «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Рома» – на 3, «Ювентус» – на 7
«Интер» возглавляет таблицу Серии А по итогам 15 туров.
Команда Кристиана Киву в воскресенье обыграла «Дженоа» (2:1), набрала 33 очка и на один балл опередила «Милан», который поделил очки с «Сассуоло» (2:2) и опустился на второе место.
Замыкает тройку «Наполи» (31 очко), уступивший «Удинезе» (0:1). В зону Лиги чемпионов также входит «Рома» (30), в понедельник победившая «Комо» (1:0).
«Ювентус» располагается на пятой строчке (26) после победы над «Болоньей» со счетом 1:0 (25). «Комо» идет 7-м (24), «Лацио» – 8-м (22).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
