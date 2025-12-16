Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш возглавил список лучших ассистентов АПЛ-2025/26.
31-летний хавбек сборной Португалии отдал голевой пас на Каземиро в добавленное к первому тайму время в матче 16-го тура Премьер-лиги против «Борнмута» (2:3, второй тайм).
Бруну сделал четвертый ассист за четыре последних матча. Ранее он сделал две результативные передачи в игре с «Кристал Пэлас» (2:1) и одну в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1), в котором также отметился дублем.
Это 7-й голевой пас для Бруну за 16 игр в АПЛ в этом сезоне. Он лидирует в списке лучших ассистентов.
