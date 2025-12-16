  • Спортс
  • Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ
Бруну отдал 4 голевых паса в 4 последних матчах и с 7 передачами лидирует в списке лучших ассистентов сезона АПЛ

Бруну возглавил список лучших ассистентов АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш возглавил список лучших ассистентов АПЛ-2025/26.

31-летний хавбек сборной Португалии отдал голевой пас на Каземиро в добавленное к первому тайму время в матче 16-го тура Премьер-лиги против «Борнмута» (2:3, второй тайм).

Бруну сделал четвертый ассист за четыре последних матча. Ранее он сделал две результативные передачи в игре с «Кристал Пэлас» (2:1) и одну в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1), в котором также отметился дублем.

Это 7-й голевой пас для Бруну за 16 игр в АПЛ в этом сезоне. Он лидирует в списке лучших ассистентов. 

Подробная статистика выступлений португальца доступна здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
