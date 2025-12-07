Мойзес о стычке в перерыве матча с «Краснодаром»: «Кордоба сказал, что столкнулся с расизмом, разговаривая с Вильягрой. Лично я ничего не слышал»

Мойзес о стычке в матче с «Краснодаром»: Кордоба сказал, что подвергся расизму.

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал, о чем говорил с Джоном Кордобой во время стычки в перерыве матча с «Краснодаром » (2:3).

После первого тайма матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса и Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА.

Впоследствии Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру .

– Что произошло в перерыве?

– Я не очень понял, старался успокоить Кордобу. Он сказал, что столкнулся с расистскими высказываниями, разговаривая с Родриго. Я попытался его успокоить, но сам лично ничего не слышал. Джон сказал, что подвергся расизму. Вы должны спросить об этом у них, – сказал Мойзес.