  • Мойзес о 1-й желтой в матче с «Краснодаром»: «Кордоба хотел показать, что я ударил его в голову, но я его не касался. Он хороший игрок, но иногда симулирует, спорит и жалуется – судьи все пропускают»
94

Мойзес о 1-й желтой в матче с «Краснодаром»: «Кордоба хотел показать, что я ударил его в голову, но я его не касался. Он хороший игрок, но иногда симулирует, спорит и жалуется – судьи все пропускают»

Мойзес обвинил Кордобу в симуляциях.

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза заявил, что Джон Кордоба симулировал в эпизоде с первой желтой карточкой в матче с «Краснодаром».

В матче 18-го тура Мир РПЛ армейцы уступили в гостях со счетом 2:3. Мойзес получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча, когда ударил Жоау Батчи в затылок в верховой борьбе. Первую карточку судья Кирилл Левников показал Мойзесу в 1-м тайме за фол на Кордобе.

– Как вам манера игры Кордобы?

– Каждый играет, как умеет. Он в России больше четырех лет, судьи его знают. Он – великолепный футболист. Но вот эти решения, которые он принимает на поле, не могу комментировать, не могу давать свое мнение. Иногда он симулирует, спорит с судьям или жалуется, а арбитры пропускают это все. Возможно, это его манера игры.

– Вспоминали эпизод с Кордобой в первом круге, когда он был удален?

– Не думаю, что он об этом вспоминал. Я даже об этом не думал, когда был на поле.

– А вам нравится Кордоба как футболист?

– Это хороший игрок, который много забивает. У «Краснодара» прекрасный нападающий.

– Кордоба симулировал, когда вы получили первую желтую?

– Он симулировал, чтобы я получил красную. Я ударил по мячу и попал ему в лицо. Он хотел привлечь внимание судьи, показать, что я ударил его в голову. Но на видео видно, что я его не касаюсь, – сказал Мойзес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
