Мойзес о 1-й желтой в матче с «Краснодаром»: «Кордоба хотел показать, что я ударил его в голову, но я его не касался. Он хороший игрок, но иногда симулирует, спорит и жалуется – судьи все пропускают»
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза заявил, что Джон Кордоба симулировал в эпизоде с первой желтой карточкой в матче с «Краснодаром».
В матче 18-го тура Мир РПЛ армейцы уступили в гостях со счетом 2:3. Мойзес получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча, когда ударил Жоау Батчи в затылок в верховой борьбе. Первую карточку судья Кирилл Левников показал Мойзесу в 1-м тайме за фол на Кордобе.
– Как вам манера игры Кордобы?
– Каждый играет, как умеет. Он в России больше четырех лет, судьи его знают. Он – великолепный футболист. Но вот эти решения, которые он принимает на поле, не могу комментировать, не могу давать свое мнение. Иногда он симулирует, спорит с судьям или жалуется, а арбитры пропускают это все. Возможно, это его манера игры.
– Вспоминали эпизод с Кордобой в первом круге, когда он был удален?
– Не думаю, что он об этом вспоминал. Я даже об этом не думал, когда был на поле.
– А вам нравится Кордоба как футболист?
– Это хороший игрок, который много забивает. У «Краснодара» прекрасный нападающий.
– Кордоба симулировал, когда вы получили первую желтую?
– Он симулировал, чтобы я получил красную. Я ударил по мячу и попал ему в лицо. Он хотел привлечь внимание судьи, показать, что я ударил его в голову. Но на видео видно, что я его не касаюсь, – сказал Мойзес.