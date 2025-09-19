  • Спортс
  • «МЮ» осталось заплатить 135,8 млн фунтов за уже совершенные трансферы. Кредитная линия клуба увеличена до 350 млн фунтов
«МЮ» осталось заплатить 135,8 млн фунтов за уже совершенные трансферы. Кредитная линия клуба увеличена до 350 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» заплатит 135,8 млн фунтов за уже совершенные трансферы.

Это стало известно после публикации финансового отчета клуба. Все данные в нем актуальны на 30 июня 2025.

Отмечается, что поступления от уже совершенных трансферов (продаж) на эту дату не планируются.

Возобновляемая кредитная линия «Манчестер Юнайтед» увеличена до 350 млн фунтов. Ранее она составляла 300 млн фунтов.

«МЮ» отчитался о рекордной выручке в 2025 финансовом году – 666,5 млн фунтов. Убыток – 33 млн, несмотря на самые высокие коммерческие доходы в истории клуба

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Бена Джейкобса
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
бизнес
деньги
