  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» отказался от съемки документалки о клубе от Amazon за рекордные 10+ млн фунтов. Аморим был против, посчитав, что это будет отвлекать команду
6

«МЮ» отказался от съемки документалки о клубе от Amazon за рекордные 10+ млн фунтов. Аморим был против, посчитав, что это будет отвлекать команду

«Манчестер Юнайтед» отказался от съемки документального фильма о клубе от Amazon.

Манкунианцы вели секретные переговоры с известной телесетью на протяжении нескольких месяцев во второй половине прошлого сезона. 

Съемки предлагалось начать с сезона-2025/26 при почти неограниченном доступе к команде (с категорией пропуска «проход всюду»), сообщает The Athletic.

По данным источника, Amazon предлагал за сделку значительно более 10 млн фунтов – это рекордный показатель для документалок телесети из серии «Все или ничего», снятых ранее с участием «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

Владельцы «МЮ», компания INEOS, коммерческий отдел и гендиректор клуба Омар Беррада выступали за заключение сделки, поскольку долги «красных дьяволов» составляют более 700 млн фунтов, при этом «МЮ» не будет участвовать в еврокубках (в прошлом сезоне клуб занял в АПЛ 15-е место).

Однако в начале лета переговоры с Amazon прекратились главным образом из-за позиции Рубена Аморима. Тренер «МЮ» дал понять, что ему было бы некомфортно из-за вторжения киношников в расположение команды, а сами съемки отвлекали бы игроков от их непосредственной работы.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36084 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
logoМанчестер Юнайтед
бизнес
logoпремьер-лига Англия
logoФильмы
logoРубен Аморим
кино
деньги
Омар Беррада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» уменьшил зарплатный фонд на 20 млн фунтов в третьем квартале финансового года – в том числе благодаря сокращению персонала. Чистый долг клуба – 650 млн долларов
86 июня, 12:36
«Реал» – самый дорогой клуб мира со стоимостью 6,75 млрд долларов. «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «ПСЖ» – 7-й (Forbes)
5331 мая, 17:39
Игроки «МЮ» «в ярости» из-за азиатского турне после сезона. Они понимают, что клубу нужны 8 млн фунтов, но не рады, поскольку могли провести время с семьями вместо этого (The Times)
11031 мая, 09:27
Главные новости
Мирра и Самсонова в 1/4 «Уимблдона», Димитров снялся с матча против Синнера, запрет Овечкину на интервью, «Барса» продлила Шченсного, Малком может уйти из «Аль-Хилаля» и другие новости
21 минуту назад
Канчельскис о Карпине: «Не застрахован от увольнения из «Динамо», несмотря на свой авторитет. Убрать могут любого, если результата не будет»
10сегодня, 03:18
Верратти перешел в «Аль-Духайль» свободным агентом. Экс-хавбек «ПСЖ» провел 2 года в другом катарском клубе – «Аль-Араби»
8сегодня, 02:00Фото
Тарханов о «Спартаке»: «Легионеры солируют, от их игры зависит результат, но они ненадежны — могут уйти в любой момент. Лучше делать ставку на наших игроков»
16сегодня, 01:31
УЕФА отклонил апелляцию «Реала» на штрафы Рюдигера, Мбаппе и Себальоса за матч с «Атлетико» в ЛЧ. Штраф на 15 000 евро за поведение фанатов на игре с «Арсеналом» также в силе
13вчера, 22:06
Массимилиано Аллегри: «Все вспоминают гол Роналду «Ювентусу» в Турине, но никто не помнит, что было до этого. В конце концов важен результат»
17вчера, 21:49
Экс-жена Кокорина о драке Смолова: «Попросила отца помочь решить конфликт, он организовал встречу с пострадавшим, своим другом – не договорились. Мы с Федей дружим 16 лет»
39вчера, 21:24
Перрен подпишет с «Краснодаром» 3-летний контракт («Чемпионат»)
26вчера, 20:59
Месси 3-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 9-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами»
66вчера, 20:43
Эланга перейдет в «Ньюкасл» из «Ноттингема» за 55 млн фунтов
20вчера, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о драке Смолова: «Это произошло на фоне ухода из «Краснодара», скорее всего. Завершить карьеру было бы правильным решением. Не нужно метаться с командами – будет сплошная нервотрепка»
213 минут назад
Литвинов избежал сотрясения мозга: «Вернется к тренировкам в ближайшее время – после того как с его глазом снова все будет хорошо»
2сегодня, 03:33
Директор «Оренбурга»: «Бюджет позволяет решать задачу возвращения в РПЛ. Заменить «Торпедо»? Мы готовы к любому развитию событий, проблем с финансами нет»
1сегодня, 02:59
Педро о «Зените»: «Подойдем к РПЛ подготовленными лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, удастся стать чемпионами»
1сегодня, 01:43
«Ливерпуль» контактировал с агентом Дибалы после гибели Жоты. Форвард «Ромы» не играл с марта из-за травмы (Il Romanista)
5сегодня, 01:19
Ловчев призвал Карпина отказаться от розыгрыша через вратаря: «Валер, что ты их там учишь? Команда раз за разом привозит, что надо делать? Давайте еще валитесь»
14вчера, 21:46
Тренер «Зенита» Оливейра о Веге: «Стиль Скопинцева – атакующий игрок фланга. Обладает современными качествами: объем, скорость, хорошая работа с мячом»
6вчера, 21:38
Агент Писарского о том, что форварду не разрешили тренироваться на базе «Крыльев»: «Никто ничего Владимиру не запрещал. Действия игрока и клуба – прямое исполнение решения комитета РФС по этике»
3вчера, 20:44
«Вильярреал» представил 3-ю форму – в синем цвете, включая эмблему и рекламу спонсора на груди. Дизайн вдохновлен Средиземным морем и островами Колумбретес
5вчера, 20:31Фото
Оздоев продлил контракт с ПАОК на год. Хавбеком интересовался «Коджаелиспор» и другие клубы Турции (Telecomasia.net)
2вчера, 19:48