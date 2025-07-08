«МЮ» отказался от съемки документалки о клубе от Amazon за рекордные 10+ млн фунтов. Аморим был против, посчитав, что это будет отвлекать команду

«Манчестер Юнайтед» отказался от съемки документального фильма о клубе от Amazon.

Манкунианцы вели секретные переговоры с известной телесетью на протяжении нескольких месяцев во второй половине прошлого сезона.

Съемки предлагалось начать с сезона-2025/26 при почти неограниченном доступе к команде (с категорией пропуска «проход всюду»), сообщает The Athletic.

По данным источника, Amazon предлагал за сделку значительно более 10 млн фунтов – это рекордный показатель для документалок телесети из серии «Все или ничего», снятых ранее с участием «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

Владельцы «МЮ», компания INEOS, коммерческий отдел и гендиректор клуба Омар Беррада выступали за заключение сделки, поскольку долги «красных дьяволов» составляют более 700 млн фунтов, при этом «МЮ » не будет участвовать в еврокубках (в прошлом сезоне клуб занял в АПЛ 15-е место).

Однако в начале лета переговоры с Amazon прекратились главным образом из-за позиции Рубена Аморима . Тренер «МЮ» дал понять, что ему было бы некомфортно из-за вторжения киношников в расположение команды, а сами съемки отвлекали бы игроков от их непосредственной работы.