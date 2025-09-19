  • Спортс
  Долги «МЮ» превысили 1 млрд фунтов. Клуб взял 105 млн из кредитных денег для летних трансферов
24

Долги «МЮ» превысили 1 млрд фунтов. Клуб взял 105 млн из кредитных денег для летних трансферов

Долги «Манчестер Юнайтед» превысили 1 млн фунтов.

«Манчестер Юнайтед» взял на себя дополнительные 105 млн фунтов долга для финансирования летних трансферных расходов, в результате чего сумма долга достигла почти 1,1 млрд, сообщает BBC.

17 сентября «Юнайтед» опубликовал отчетность по состоянию на 30 июня 2025 года. Более подробная информация появилась на Нью-Йоркской фондовой бирже 18 сентября – тогда «МЮ» рассказал о некоторых операциях после даты первоначальной отчетности.

В последнем отчете клуб подтвердил, что задолженность по состоянию на 30 июня 2025 года была 637 млн ​​фунтов. Сумма состояла из обеспеченных облигаций и обеспеченного срочного кредита, а также возобновляемого кредита, который недавно был увеличен на 50 млн фунтов.

«МЮ» сообщил о четырех дополнительных снятиях средств с возобновляемого кредита в период с 7 июля по 11 сентября на общую сумму 105 млн фунтов.

Сумма долга увеличивается, если добавить 447 млн ​​фунтов, которые «Юнайтед», по их словам, должен в виде трансферных комиссий, 205 млн из которых подлежат выплате через год.

В общей сложности «МЮ» должен 1,087 млрд фунтов в различных формах.

Опубликовано: Sports
Источник: BBC
