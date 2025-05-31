«Реал» – самый дорогой клуб мира со стоимостью 6,75 млрд долларов. «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «ПСЖ» – 7-й (Forbes)
Журнал Forbes составил рейтинг 30 самых дорогих футбольных клубов мира. Оценки представляют собой стоимость предприятия (собственный капитал плюс чистый долг), основанную на «исторических сделках и будущих экономических показателях» каждой лиги и каждой команды.
Оценочная стоимость клуба включает в себя экономику стадиона каждой команды, но не стоимость самого стадиона как объекта недвижимости. Доли в других спортивных активах и проектах смешанной недвижимости также исключены.
Информация, использованная для составления рейтинга, была получена из годовых отчетов и документов клубов, от их руководителей, инвесторов команд, из отчетов рейтинговых агентств и спортивных банкиров, а также из ежегодного отчета Deloitte Football Money League и репортажа о футбольных финансах, известного как Swiss Ramble.
Топ-10 выглядит так:
1. «Реал» – 6,75 млрд долларов (+2% за год);
2. «Манчестер Юнайтед» – 6,6 млрд долларов (+1%);
3. «Барселона» – 5,65 млрд долларов (+1%);
4. «Ливерпуль» – 5,4 млрд долларов (+1%);
5. «Манчестер Сити» – 5,3 млрд долларов (+4%);
6. «Бавария» – 5,1 млрд долларов (+2%);
7. «ПСЖ» – 4,6 млрд долларов (+5%);
8. «Арсенал» – 3,4 млрд долларов (+31%);
9. «Тоттенхэм» – 3,3 млрд долларов (+3%);
10. «Челси» – 3,25 млрд долларов (+4%).
«Ювентус» (2,15 млрд долларов) занял 11-е место, «Боруссия» Дортмунд (2,05 млрд) – 12-е, Атлетико (1,7 млрд) – 13-е, «Милан» (1,5 млрд) – 14-е, «Интер» (1,15 млрд) – 17-е, «Рома» (810 млн) – 27-е.