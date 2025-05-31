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  • «Реал» – самый дорогой клуб мира со стоимостью 6,75 млрд долларов. «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «ПСЖ» – 7-й (Forbes)
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«Реал» – самый дорогой клуб мира со стоимостью 6,75 млрд долларов. «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й, «Бавария» – 6-я, «ПСЖ» – 7-й (Forbes)

«Реал» признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes.

Журнал Forbes составил рейтинг 30 самых дорогих футбольных клубов мира. Оценки представляют собой стоимость предприятия (собственный капитал плюс чистый долг), основанную на «исторических сделках и будущих экономических показателях» каждой лиги и каждой команды. 

Оценочная стоимость клуба включает в себя экономику стадиона каждой команды, но не стоимость самого стадиона как объекта недвижимости. Доли в других спортивных активах и проектах смешанной недвижимости также исключены.

Информация, использованная для составления рейтинга, была получена из годовых отчетов и документов клубов, от их руководителей, инвесторов команд, из отчетов рейтинговых агентств и спортивных банкиров, а также из ежегодного отчета Deloitte Football Money League и репортажа о футбольных финансах, известного как Swiss Ramble.

Топ-10 выглядит так:

1. «Реал» – 6,75 млрд долларов (+2% за год);

2. «Манчестер Юнайтед» – 6,6 млрд долларов (+1%);

3. «Барселона» – 5,65 млрд долларов (+1%);

4. «Ливерпуль» – 5,4 млрд долларов (+1%);

5. «Манчестер Сити» – 5,3 млрд долларов (+4%);

6. «Бавария» – 5,1 млрд долларов (+2%);

7. «ПСЖ» – 4,6 млрд долларов (+5%);

8. «Арсенал» – 3,4 млрд долларов (+31%);

9. «Тоттенхэм» – 3,3 млрд долларов (+3%);

10. «Челси» – 3,25 млрд долларов (+4%). 

«Ювентус» (2,15 млрд долларов) занял 11-е место, «Боруссия» Дортмунд (2,05 млрд) – 12-е, Атлетико (1,7 млрд) – 13-е, «Милан» (1,5 млрд) – 14-е, «Интер» (1,15 млрд) – 17-е, «Рома» (810 млн) – 27-е. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Forbes
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