Рассказов о комментаторах: «Если и смотрю футбол сейчас, то без звука, Уткина не хватает. Его слова порой задевали, но были стимулом для роста»
Сегодня Уткину могло бы исполниться 53 года. Комментатор скончался 19 марта 2024 года.
– Тебя прикладывал и Уткин, а ты вскоре после смерти Василия посвятил ему трогательный пост. Что подтолкнуло?
– Глубокое уважение к человеческой жизни и искреннее сострадание. Смерть – тяжелое испытание для всех. Да, Василий Вячеславович иногда был резок в суждениях. Но, несмотря на критику в мой адрес, я уважал Уткина и его мнение. Он всегда говорил прямо, знал, о чем говорит. Понимал спортивный мир. Его слова порой задевали, но были стимулом для роста. Спасибо Уткину за это.
Не понимаю, как можно долго таить обиды и поливать грязью ушедших – это мерзко. Василий Вячеславович с его ярким характером останется одним из величайших отечественных спортивных журналистов. Ушла эпоха, что сказать.
– Уткина не хватает в эфире?
– Мне – да. Сейчас если и смотрю футбол, то без звука – параллельно играю с детьми, – сказал защитник «Крыльев Советов».
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