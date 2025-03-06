Рассказов о комментаторах: «Если и смотрю футбол сейчас, то без звука, Уткина не хватает. Его слова порой задевали, но были стимулом для роста»

Николай Рассказов признался, что ему не хватает Василия Уткина в телеэфире.

Сегодня Уткину могло бы исполниться 53 года. Комментатор скончался 19 марта 2024 года.

– Тебя прикладывал и Уткин, а ты вскоре после смерти Василия посвятил ему трогательный пост. Что подтолкнуло?

– Глубокое уважение к человеческой жизни и искреннее сострадание. Смерть – тяжелое испытание для всех. Да, Василий Вячеславович иногда был резок в суждениях. Но, несмотря на критику в мой адрес, я уважал Уткина и его мнение. Он всегда говорил прямо, знал, о чем говорит. Понимал спортивный мир. Его слова порой задевали, но были стимулом для роста. Спасибо Уткину за это.

Не понимаю, как можно долго таить обиды и поливать грязью ушедших – это мерзко. Василий Вячеславович с его ярким характером останется одним из величайших отечественных спортивных журналистов. Ушла эпоха, что сказать.

– Уткина не хватает в эфире?

– Мне – да. Сейчас если и смотрю футбол, то без звука – параллельно играю с детьми, – сказал защитник «Крыльев Советов ».