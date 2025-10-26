  • Спортс
  • Глебов и Рассказов помирились после стычки в матче РПЛ. Хавбек ЦСКА выложил фото с игроком «Крыльев» с подписью: «🌍🤝»
Глебов и Рассказов помирились после стычки в матче РПЛ. Хавбек ЦСКА выложил фото с игроком «Крыльев» с подписью: «🌍🤝»

Кирилл Глебов и Николай Рассказов помирились после стычки в игре ЦСКА – «Крылья».

Армейцы вчера обыграли самарский клуб (1:0) в матче 13-го тура Мир РПЛ. 

На 55-й минуте хавбек ЦСКА Глебов по ходу атаки упустил мяч за лицевую, попытался его достать и запрыгнул на спину защитнику «Крыльев» Рассказову, а тот скинул Кирилла. После этого у них началась стычка: Глебов вскочил с поля, Рассказов схватил его за шею и повалил.

Потом в стычку включился защитник «Крыльев» Роман Евгеньев: он схватил Глебова за футболку. Главный арбитр Егор Егоров показал желтые карточки Глебову и Рассказову по итогам эпизода. 

Сегодня Глебов выложил в соцсетях совместное фото с Рассказовым и добавил подпись: «🌍🤝».

Фото: instagram.com/stories/_gleeeeebov_

ММА в РПЛ: два броска Рассказова на иппон! Но ЦСКА выиграл и стал лидером

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Кирилла Глебова
