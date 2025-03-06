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Рассказов хочет 4-5 детей: «Столько бы уже и было, если бы взял новую квартиру. Если бы «Спартак» предложил условия, которые я ожидал, взяли бы жилье с большей площадью»

Николай Рассказов рассказал, что хотел бы много детей.

Ты из многодетной семьи. А сколько детей хочешь сам?

– Четыре, пять. Думаю, столько бы уже и было, если бы взял себе новую квартиру. Жилье – главная проблема для многих, но мне жаловаться не приходится. Приобрел в 2019-м квартиру на Щукинской, быстро закрыл ипотеку.

Если бы, условно, «Спартак» предложил условия, которые я ожидал, мы бы взяли жилье с большей площадью, – сказал бывший защитник «Спартака», выступающий за «Крылья Советов».

Рассказов о русском рэпе: «Можно его любить за смыслы, за тексты. Например: «Не в деньгах счастье? Тогда отдай их мне». Это же поэзия XXI века»

Рассказов о критике от блогеров в «Спартаке»: «Пытаются сломать, унизить – сегодня «мальчик Коля», завтра кто-то другой. Вся страна помнит – после меня сливали Маслова, Зобнина, Соболева»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoНиколай Рассказов
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
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