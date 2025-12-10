Маркеджани о пенальти «Ливерпуля»: «Бастони мог отпустить футболку Виртца раньше. ВАР смотрел стоп-кадр, а не развитие эпизода. «Интер» не заслуживал поражения»

Маркеджани о пенальти в ворота «Интера»: Бастони мог отпустить Виртца раньше.

Бывший вратарь «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани оценил пенальти в ворота «Интера » в матче против «Ливерпуля» (0:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

Главный судья Феликс Цвайер после подсказки ВАР, посмотрев повтор, назначил пенальти в ворота миланцев за то, что защитник Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца . Доминик Собослаи с точки забил победный гол.

«Строгое решение арбитра. Задержка была. ВАР анализировал эпизод скорее как стоп-кадр, чем в развитии.

Бастони мог отпустить футболку Виртца раньше. Это правда, что он задержал игрока «Ливерпуля», но... «Интер» не заслуживал поражения», – сказал итальянец в эфире Sky Sport.