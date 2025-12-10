«Интер» проиграл 2 матча ЛЧ подряд – «Ливерпулю» и «Атлетико». До этого было 4 победы над «Аяксом», «Славией», «Юнионом» и «Кайратом»
«Интер» дважды подряд проиграл в Лиге чемпионов.
«Интер» дома уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Таким образом, команда Кристиана Киву потерпела второе поражение в турнире подряд – в 5-м туре «нерадзурри» уступили «Атлетико» (1:2).
Ранее «Интер» выиграл 4 матча Лиги чемпионов подряд, победив «Аякс» (2:0), «Славию» (3:0), «Юнион» (4:0) и «Кайрат» (2:1).
В 7-м туре итальянцам предстоит домашний матч с «Арсеналом», в 8-м – гостевая игра с дортмундской «Боруссией».
Что делать с Хаби Алонсо?16787 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости