  «Интер» проиграл 2 матча ЛЧ подряд – «Ливерпулю» и «Атлетико». До этого было 4 победы над «Аяксом», «Славией», «Юнионом» и «Кайратом»
«Интер» проиграл 2 матча ЛЧ подряд – «Ливерпулю» и «Атлетико». До этого было 4 победы над «Аяксом», «Славией», «Юнионом» и «Кайратом»

«Интер» дважды подряд проиграл в Лиге чемпионов.

«Интер» дома уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, команда Кристиана Киву потерпела второе поражение в турнире подряд – в 5-м туре «нерадзурри» уступили «Атлетико» (1:2).

Ранее «Интер» выиграл 4 матча Лиги чемпионов подряд, победив «Аякс» (2:0), «Славию» (3:0), «Юнион» (4:0) и «Кайрат» (2:1).

В 7-м туре итальянцам предстоит домашний матч с «Арсеналом», в 8-м – гостевая игра с дортмундской «Боруссией».

