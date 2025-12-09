Гол Конате «Интеру» отменили после ВАР из-за попадания мяча в руку Экитике при угловом «Ливерпуля»

У «Ливерпуля» отменили гол в матче с «Интером».

«Ливерпуль » забил «Интеру » после розыгрыша углового в первом тайме матча Лиги чемпионов.

Ибраима Конате головой занес мяч в ворота после скидки Вирджила ван Дейка.

Главный арбитр встречи Феликс Цвайер был приглашен к просмотру повтора, на котором он увидел, как мяч после удара ван Дейка попадает в руку Юго Экитике, после чего движется в сторону Конате.

Цвайер принял решения отменить взятие ворот.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport