Гол Конате «Интеру» отменили после ВАР из-за попадания мяча в руку Экитике при угловом «Ливерпуля»
У «Ливерпуля» отменили гол в матче с «Интером».
«Ливерпуль» забил «Интеру» после розыгрыша углового в первом тайме матча Лиги чемпионов.
Ибраима Конате головой занес мяч в ворота после скидки Вирджила ван Дейка.
Главный арбитр встречи Феликс Цвайер был приглашен к просмотру повтора, на котором он увидел, как мяч после удара ван Дейка попадает в руку Юго Экитике, после чего движется в сторону Конате.
Цвайер принял решения отменить взятие ворот.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
