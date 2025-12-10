Бастони в штрафной потянул Виртца за футболку – немец упал после паузы. Судья Цвайер с ВАР дал пенальти на 87-й, Собослаи забил с точки

Судья назначил пенальти в пользу «Ливерпуля» на 87-й минуте в матче с «Интером».

«Ливерпуль » на 87-й минуте получил право на исполнение пенальти в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера ».

Защитник миланцев Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца . Немец упал на газон после паузы.

Главный судья Феликс Цвайер не зафиксировал нарушение правил, однако коллеги на ВАР пригласили немца к монитору. Он изучил повтор и назначил пенальти.

Хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи забил с точки и открыл счет в матче – 1:0.

Изображение: кадры из трансляции

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.