Бастони в штрафной потянул Виртца за футболку – немец упал после паузы. Судья Цвайер с ВАР дал пенальти на 87-й, Собослаи забил с точки
Судья назначил пенальти в пользу «Ливерпуля» на 87-й минуте в матче с «Интером».
«Ливерпуль» на 87-й минуте получил право на исполнение пенальти в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Защитник миланцев Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца. Немец упал на газон после паузы.
Главный судья Феликс Цвайер не зафиксировал нарушение правил, однако коллеги на ВАР пригласили немца к монитору. Он изучил повтор и назначил пенальти.
Хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи забил с точки и открыл счет в матче – 1:0.
Изображение: кадры из трансляции
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Что делать с Хаби Алонсо?17550 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости