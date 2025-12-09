  • Спортс
Победа «МЮ», камбэк «Милана», Плющенко прекратит работу с Костылевой, Милитао выбыл на 4 месяца, Салаха не взяли на матч с «Интером», Сорокин – 1-я звезда недели в НХЛ и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулвс» в гостях – 4:1! Бруну сделал дубль и ассистировал Маунту. «Юнайтед» идет 6-м в АПЛ после 15 туров и отстает от «Арсенала» на 8 очков. «Ливерпуль» опустился на 10-е место.

2. «Милан» победил «Торино» (3:2), отыгравшись с 0:2. Пулишич сделал дубль, выйдя на замену. «Россонери» лидируют в Серии А после 14 туров. «Наполи» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Рома» – 4-я, «Ювентус» – 7-й.

3. Эдер Милитао пропустит до 4 месяцев – у защитника «Реала» травма бицепса бедра с поражением сухожилия. А Килиан Мбаппе сломал палец на левой руке в матче с «Сельтой», но сможет сыграть с «Ман Сити».

4. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко планирует прекратить сотрудничество с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой, пишет РИА Новости.

5. Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ* – до жеребьевки не было известно, кто сыграет. В обеих странах однополые отношения считаются преступлением.

Кроме того, в матчах ЧМ-2026 будут перерывы на водопой раз в тайм на три минуты – независимо от погоды. К каждому тайму будут компенсировать это время.

6. «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи против «Ман Сити», отношения тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зидан и Клопп, пишет El Mundo.

7. «Торонто» обыграл «Тампу» (2:0) в матче чемпионата НХЛ, Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко забили за «Миннесоту» в игре против «Сиэтла» (4:1). Результаты игрового дня – здесь.

8. Салах не отправится с «Ливерпулем» на матч Лиги чемпионов против «Интера» по решению руководства и Слота. При этом «Ливерпуль» считает, что ситуацию с египтянином еще можно исправить. Клуб не планирует трансфер Мохамеда.

9. «Сан-Антонио» победил «Нью-Орлеан» (135:132) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

10. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал 1-й звездой недели в НХЛ. Он выиграл все 3 матча, отразил 96% бросков при коэффициенте надежности 1,33, а также сделал 1 шатаут.

11. КДК изучит обвинения в расизме в адрес Вильягры и стычку в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА.

12. FIS планирует опубликовать список российских лыжников, получивших нейтральный статус, не позже середины текущей недели.

13. «Трактор» уволил 31-летнего Рафаэля Рише. Челябинцы проиграли 6 из 8 игр под его руководством.

14. Сергей Галицкий получил награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола. Алаев вручил приз владельцу «Краснодара».

15. У Сафонова и Забарного «уважительные профессиональные отношения». Факт игры россиянина за «ПСЖ» обсуждался при трансфере украинца, сообщает L’Equipe.

16. Джоуи Бартона приговорили к полугоду тюрьмы условно и общественным работам за оскорбительные посты. Бывший хавбек «Манчестер Сити» сравнивал экс-футболистку Алуко со Сталиным и называл телеведущего Вайна педофилом.

17. «Канзас-Сити» уступил «Хьюстону» (10:20) в матче чемпионата НФЛ. Результаты игровой недели – здесь.

Цитаты дня.

Карвахаль сказал судье матча с «Сельтой»: «Вот это ваш уровень, а потом плачете на пресс-конференции». Об этом говорится в протоколе игры

Каспарайтис об алкоголизме: «Скоро 15 лет, как я не пью. У меня зависимость. Неправильно говорить, что только слабые подвержены этому – нужна сила, чтобы попросить помощи»

«Людишки выкупили спартаковскую трибуну и не пришли. Я знаю, что был заговор». Глушаков о прощальном матче

Ткаченко о сокращении бюджета «Зенита»: «У «Газпрома» стало меньше денег, для нашего футбола это плохо. Зырянов сказал, что сейчас все будет спокойнее – некий фильтр здравого смысла»

Мама Костылевой: «Сейчас решаем вопрос, будем ли выступать в шоу Плющенко в Минске. В любом случае буду искать для Лены новую школу»

Слот о словах Салаха: «Они стали неожиданностью для меня. Мо имеет право чувствовать то, что чувствует. Я убежден, что у игрока всегда есть возможность вернуться»

Александр Якушев: «Горжусь, что Путин активно поддерживает спорт. Он встал на коньки в 58 лет и занимается по сей день»

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Главные новости
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
17 минут назад
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
20 минут назад
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
33 минуты назад
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» заставил Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
47 минут назад
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
сегодня, 12:20
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
сегодня, 12:19
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
сегодня, 12:10
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Тони Кроос: «Ман Сити» не заслужил победу над «Реалом». «Мадрид» играл острее, гораздо интенсивнее, но явная проблема – они не так хороши в прорыве оборонительных блоков»
сегодня, 11:43
Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре. Форвард «Брентфорда» забил 5 голов в 4 матчах
сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 10:15
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
сегодня, 09:45
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
сегодня, 08:48
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
сегодня, 08:24
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16