Победа «МЮ», камбэк «Милана», Плющенко прекратит работу с Костылевой, Милитао выбыл на 4 месяца, Салаха не взяли на матч с «Интером», Сорокин – 1-я звезда недели в НХЛ и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулвс» в гостях – 4:1! Бруну сделал дубль и ассистировал Маунту. «Юнайтед» идет 6-м в АПЛ после 15 туров и отстает от «Арсенала» на 8 очков. «Ливерпуль» опустился на 10-е место.

2. «Милан» победил «Торино» (3:2), отыгравшись с 0:2. Пулишич сделал дубль, выйдя на замену. «Россонери» лидируют в Серии А после 14 туров. «Наполи» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Рома» – 4-я, «Ювентус» – 7-й.

3. Эдер Милитао пропустит до 4 месяцев – у защитника «Реала» травма бицепса бедра с поражением сухожилия. А Килиан Мбаппе сломал палец на левой руке в матче с «Сельтой», но сможет сыграть с «Ман Сити».

4. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко планирует прекратить сотрудничество с чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой, пишет РИА Новости.

5. Матч сборных Ирана и Египта на ЧМ будет посвящен ЛГБТ* – до жеребьевки не было известно, кто сыграет. В обеих странах однополые отношения считаются преступлением.

Кроме того, в матчах ЧМ-2026 будут перерывы на водопой раз в тайм на три минуты – независимо от погоды. К каждому тайму будут компенсировать это время.

6. «Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи против «Ман Сити», отношения тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зидан и Клопп, пишет El Mundo.

7. «Торонто» обыграл «Тампу» (2:0) в матче чемпионата НХЛ, Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко забили за «Миннесоту» в игре против «Сиэтла» (4:1). Результаты игрового дня – здесь .

8. Салах не отправится с «Ливерпулем» на матч Лиги чемпионов против «Интера» по решению руководства и Слота. При этом «Ливерпуль» считает, что ситуацию с египтянином еще можно исправить . Клуб не планирует трансфер Мохамеда.

9. «Сан-Антонио» победил «Нью-Орлеан» (135:132) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

10. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал 1-й звездой недели в НХЛ. Он выиграл все 3 матча, отразил 96% бросков при коэффициенте надежности 1,33, а также сделал 1 шатаут.

11. КДК изучит обвинения в расизме в адрес Вильягры и стычку в перерыве матча «Краснодар» – ЦСКА.

12. FIS планирует опубликовать список российских лыжников, получивших нейтральный статус, не позже середины текущей недели.

13. «Трактор» уволил 31-летнего Рафаэля Рише. Челябинцы проиграли 6 из 8 игр под его руководством.

14. Сергей Галицкий получил награду за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола. Алаев вручил приз владельцу «Краснодара».

15. У Сафонова и Забарного «уважительные профессиональные отношения» . Факт игры россиянина за «ПСЖ» обсуждался при трансфере украинца, сообщает L’Equipe.

16. Джоуи Бартона приговорили к полугоду тюрьмы условно и общественным работам за оскорбительные посты. Бывший хавбек «Манчестер Сити» сравнивал экс-футболистку Алуко со Сталиным и называл телеведущего Вайна педофилом.

17. «Канзас-Сити» уступил «Хьюстону» (10:20) в матче чемпионата НФЛ. Результаты игровой недели – здесь .

Цитаты дня.

Карвахаль сказал судье матча с «Сельтой»: «Вот это ваш уровень, а потом плачете на пресс-конференции» . Об этом говорится в протоколе игры

Каспарайтис об алкоголизме: «Скоро 15 лет, как я не пью . У меня зависимость. Неправильно говорить, что только слабые подвержены этому – нужна сила, чтобы попросить помощи»

«Людишки выкупили спартаковскую трибуну и не пришли . Я знаю, что был заговор». Глушаков о прощальном матче

Ткаченко о сокращении бюджета «Зенита»: «У «Газпрома» стало меньше денег, для нашего футбола это плохо . Зырянов сказал, что сейчас все будет спокойнее – некий фильтр здравого смысла»

Мама Костылевой: «Сейчас решаем вопрос, будем ли выступать в шоу Плющенко в Минске. В любом случае буду искать для Лены новую школу »

Слот о словах Салаха: «Они стали неожиданностью для меня . Мо имеет право чувствовать то, что чувствует. Я убежден, что у игрока всегда есть возможность вернуться»

Александр Якушев: «Горжусь, что Путин активно поддерживает спорт . Он встал на коньки в 58 лет и занимается по сей день»

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.