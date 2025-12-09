НБА. Трипл-дабл новичка Дерика Куина (33+10+10) не спас «Новый Орлеан» от поражения в матче с «Сан-Антонио», 40 очков Энтони Эдвардса не хватило «Миннесоте» для победы над «Финиксом» и другие результаты

9 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

«Миннесота » уступила «Финиксу » (105:108), несмотря на 40 очков Энтони Эдвардса (15 из 21 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 7 из 9 с линии).

Новичок «Нового Орлеана» Дерик Куин оформил первый в карьере трипл-дабл в проигранном матче против «Сан-Антонио» (132:135): 33 очка (11 из 15 с игры, 0 из 1 трехочковых, 11 из 13 штрафных), 10 подборов и 10 передач при 4 потерях.

«Индиана » разобралсь с «Сакраменто » (116:105), разыгрывающий «Кингс» Расселл Уэстбрук собрал четвертый за сезон трипл-дабл: 24 очка (10 из 16 с игры, 2 из 3 трехочковых, 2 из 4 штрафных), 13 подборов и 14 передач при 3 потерях.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.