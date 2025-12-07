НФЛ. 14-я неделя. «Балтимор» сыграет с «Питтсбургом», «Атланта» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи
С 5 по 9 декабря пройдут матчи 14-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
14-я неделя
5 декабря
Детройт – Даллас – 44:30 (10:3, 10:6, 7:10, 17:11)
Лидеры в нападении:
Пас: Джаред Гофф (ДЕТ) — 25/34, 309 ярдов, 1 тд; Дак Прескотт (ДАЛ) — 31/47, 376 ярдов, 1 тд, 2 перехвата
Вынос: Дэвид Монтгомери (ДЕТ) — 6 попыток, 60 ярдов, 1 тд; Джавонтей Уильямс (ДАЛ) — 17 попыток, 67 ярдов, 1 тд
Прием: Джеймсон Уильямс (ДЕТ) — 7 приемов, 96 ярдов; Сиди Лэмб (ДАЛ) — 6 приемов, 121 ярд
7 декабря
Баффало – Цинциннати – 21.00
Джэксонвилл – Индианаполис – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Майами – 21.00
Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 21.00
8 декабря
Аризона – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25
Канзас-Сити – Хьюстон – 4.20
9 декабря
Лос-Анджелес Чарджерс – Филадельфия – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 10–2 (+92)
Баффало 8–4 (+78)
Майами 5–7 (–39)
Нью-Йорк Джетс 3–9 (–69)
Север АФК
Балтимор 6–6 (-4)
Питтсбург 6–6 (-8)
Цинциннати 4–8 (–94)
Кливленд 3–9 (–76)
Юг АФК
Джексонвилл 8–4 (+39)
Индианаполис 8–4 (+108)
Хьюстон 7–5 (+65)
Теннесси 1–11 (–158)
Запад АФК
Денвер 10–2 (+66)
Лос-Анджелес Чарджерс 8–4 (+25)
Канзас-Сити 6–6 (+73)
Лас-Вегас 2–10 (–129)
Восток НФК
Филадельфия 8–4 (+21)
Даллас 6–6–1 (–5)
Вашингтон 3–9 (–61)
Нью-Йорк Джайентс 2–10 (–70)
Север НФК
Чикаго 9–3 (+6)
Грин-Бэй 8–3–1 (+68)
Детройт 8–5 (+90)
Миннесота 4–8 (-57)
Юг НФК
Тампа-Бэй 7–5 (-22)
Каролина 7–6 (–50)
Атланта 4–8 (–33)
Нью-Орлеан 2–10 (–113)
Запад НФК
Лос-Анджелес Рэмс 9–3 (+124)
Сиэтл 9–3 (+133)
Сан-Франциско 9–4 (+38)
Аризона 3–9 (-38)