НФЛ. 14-я неделя. «Балтимор» сыграет с «Питтсбургом», «Атланта» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи

«Детройт» обыграл «Даллас» на старте 14-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

С 5 по 9 декабря пройдут матчи 14-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

14-я неделя

5 декабря

ДетройтДаллас – 44:30 (10:3, 10:6, 7:10, 17:11)

Лидеры в нападении:

  • Пас: Джаред Гофф (ДЕТ) — 25/34, 309 ярдов, 1 тд; Дак Прескотт (ДАЛ) — 31/47, 376 ярдов, 1 тд, 2 перехвата

  • Вынос: Дэвид Монтгомери (ДЕТ) — 6 попыток, 60 ярдов, 1 тд; Джавонтей Уильямс (ДАЛ) — 17 попыток, 67 ярдов, 1 тд

  • Прием: Джеймсон Уильямс (ДЕТ) — 7 приемов, 96 ярдов; Сиди Лэмб (ДАЛ) — 6 приемов, 121 ярд

7 декабря

АтлантаСиэтл – 21.00

БалтиморПиттсбург – 21.00

БаффалоЦинциннати – 21.00

КливлендТеннесси – 21.00

ДжэксонвиллИндианаполис – 21.00

МиннесотаВашингтон – 21.00

Нью-Йорк ДжетсМайами – 21.00

Тампа-БэйНью-Орлеан – 21.00

8 декабря

Лас-ВегасДенвер – 0.05

АризонаЛос-Анджелес Рэмс – 0.25

Грин-БэйЧикаго – 0.25

Канзас-СитиХьюстон – 4.20

9 декабря

Лос-Анджелес ЧарджерсФиладельфия – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 10–2 (+92)

  2. Баффало 8–4 (+78)

  3. Майами 5–7 (–39)

  4. Нью-Йорк Джетс 3–9 (–69)

Север АФК

  1. Балтимор 6–6 (-4)

  2. Питтсбург 6–6 (-8)

  3. Цинциннати 4–8 (–94)

  4. Кливленд 3–9 (–76)

Юг АФК

  1. Джексонвилл 8–4 (+39)

  2. Индианаполис 8–4 (+108)

  3. Хьюстон 7–5 (+65)

  4. Теннесси 1–11 (–158)

Запад АФК

  1. Денвер 10–2 (+66)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 8–4 (+25)

  3. Канзас-Сити 6–6 (+73)

  4. Лас-Вегас 2–10 (–129)

Восток НФК

  1. Филадельфия 8–4 (+21)

  2. Даллас 6–6–1 (–5)

  3. Вашингтон 3–9 (–61)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–10 (–70)

Север НФК

  1. Чикаго 9–3 (+6)

  2. Грин-Бэй 8–3–1 (+68)

  3. Детройт 8–5 (+90)

  4. Миннесота 4–8 (-57)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 7–5 (-22)

  2. Каролина 7–6 (–50)

  3. Атланта 4–8 (–33)

  4. Нью-Орлеан 2–10 (–113)

Запад НФК

  1. Лос-Анджелес Рэмс 9–3 (+124)

  2. Сиэтл 9–3 (+133)

  3. Сан-Франциско 9–4 (+38)

  4. Аризона 3–9 (-38)

