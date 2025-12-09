НХЛ. «Торонто» обыграл «Тампу», «Калгари» забросил 7 шайб «Баффало», «Миннесота» обыграла «Сиэтл», «Юта» уступила «Лос-Анджелесу»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» проиграла «Торонто» (0:2), «Калгари» был сильнее «Баффало» (7:4), «Юта» уступила «Лос-Анджелесу» (2:4), «Миннесота» обыграла «Сиэтл» (4:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Константин Булеев
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости